八德警眼尖瞧見「這手環」 助失智翁返家
2019-11-06 13:45
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃市八德區日前有一名老翁枯坐在水圳邊，員警見老翁一人喃喃自語急忙上前關心，但卻問不出任何聯絡資訊，所幸員警眼尖見老翁手上配有防走失手環，確認連絡資訊後聯繫家屬至派出所將人帶回，順利助老翁找到回家的路。
八德分局廣興所副所長蔡琦南、員警邱義展日前擔服巡邏勤務時，在下午6點左右發現一名老翁枯坐於八德區廣福路水圳邊，員警發現老翁不斷喃喃自語、神情慌張，便先耐心安撫他的情緒，再細心引導詢問姓名及住址，但仍然無法與其溝通確認身分，此時幸好邱員眼尖發現老翁身上配有防走失手環。
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老翁手環上刻印的連絡資訊顯示，老翁居住在平鎮區的徐姓老翁，趕緊請值班同仁聯繫家屬到派出所將人領回，徐翁的兒子表示，父親精神狀況不佳常有走失紀錄，早上自平鎮區走失後家屬遍尋不著，非常感謝警方主動幫忙協助老翁返家。
八德分局呼籲，老翁能順利尋獲、找到回家的路，除了靠員警積極協助，配載的防走失手環也功不可沒，藉此提醒民眾須多關心家中老人狀況，減少失智老人獨自外出的機會，並協助配戴印有聯絡方式的飾品、證件或手機。
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