西濱快速路三車撞交通受阻 臉書地方社團紛提醒改道

2019-11-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



西濱快速道路台中梧棲段今天發生車禍，貨櫃曵引車疑追撞轎車後，偏離車道再撞另一輛轎車，一人受傷，車禍發生後，南下雙車道交通受阻，許多人都上地方社團臉書提醒其他駕駛改道，有效避免其他駕駛再上快速道路塞車，車禍原因警方調查中。

台中市清水警分局今天早上7點57分獲報，梧棲區西濱快速道路南下路段，44歲黃姓男子開營業貨櫃曳引車，沿西濱快速道路北向南行駛，在外車道直行時，和51歲吳姓男子開的轎車擦撞。

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二車擦撞後，貨櫃曳引車偏移到內車道，又擦撞到58歲吳姓男子開的轎車，第一輛擦撞轎車駕駛頭部輕微擦傷，送醫治療，警方對3名駕駛酒測，都無酒精反應。