嘉市外送員車禍 2個月發生52件71人受傷

嘉義市警局統計，美食外送平台Foodpanda、Uber Eats的外送員今年9月迄今共發生52件車禍，共有71人受傷；市議員鄭光宏、陳姿妏等人今天在議會要求市警局長張樹德必須強力取締，張樹德說，已在肇事熱點安排便服及制服員警取締，採取強力執法，並加強宣導道安。

鄭光宏指出，52件外送員車禍中，白天發生34件、夜間發生18件，年齡層分布在20到30歲之間，肇事原因以未依規定讓車13件最高，行車未注意車前狀況次之，上月警局取締外送員交通違規，又以不依規定轉彎或變換車道209件及闖紅燈38件，分居一二名。

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陳姿妏說，外送員大多是20多歲的年輕人，在少子化衝擊下，一定要顧好年輕人的安全，請警察局必須加強宣導，營造安全外送環境。

嘉義市警局上月22日執行「外送平台外送員專案執法計畫」，到11月2日已取締355件違規，張樹德說，在林森西路、中山、文化路和吳鳳北路等肇事熱點加強取締，希望車禍肇事率降低，也是保障外送員的安全。

他說，另外11月13日嘉義市政府社會處、衛生局針對外送員召開座談會，警察局也將列席，持續宣導外送員的交通安全。

嘉義市府昨天上午也邀請Uber Eats Taiwan分公司營運專員、Foodpanda、道安顧問教授張立言及相關單位，召開美食平台外送員道路安全協調會議。