竹市消防局破壞30輛報廢車苦練 奪車禍救援挑戰賽冠軍

2019-11-06 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



車禍發生時，若有人受困車內，負責救護的消防人員就要與時間賽跑，盡可能在短時間內將受困者救出，內政部消防署為強化消防人員車禍救援技術水平，10月底在屏東舉行「108年車禍救援挑戰賽」，新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中勇奪優勝冠軍殊榮。

新竹市消防局表示，賽事規則由每支隊伍組織1名指揮官、2名救助人員、2名救護人員及1名助手等6人組成，共計22支隊伍參與。其中消防機關組各縣市共16支隊伍參加，民間與國外救援單位組等義消5隊，競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2類型。

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其中「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。而「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業，竹市參賽指揮官楊書銘表示，競賽隊伍無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有一個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出。

救助手陳俊宏表示，競賽因為有時間壓力，有好的救援器材是非常重要的，例如可進行車體切割的軍刀鋸，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次則特別使用俗稱「惡魔鋸片」的高效能金屬鋸片上陣，大大提升切割速度，可迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業。

根據消防局資料統計，我國每天平均發生8百多件車禍意外，而每年平均因車禍造成人員傷亡的人數約40萬人，救災人員若沒足夠的救援技能及器材，在搶救過程除了無法將傷者安全救出外，也可能造成自身或受困者的2次傷害。