竹市消防局破壞30輛報廢車苦練 奪車禍救援挑戰賽冠軍
2019-11-06 12:42
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
車禍發生時，若有人受困車內，負責救護的消防人員就要與時間賽跑，盡可能在短時間內將受困者救出，內政部消防署為強化消防人員車禍救援技術水平，10月底在屏東舉行「108年車禍救援挑戰賽」，新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中勇奪優勝冠軍殊榮。
新竹市消防局表示，賽事規則由每支隊伍組織1名指揮官、2名救助人員、2名救護人員及1名助手等6人組成，共計22支隊伍參與。其中消防機關組各縣市共16支隊伍參加，民間與國外救援單位組等義消5隊，競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2類型。
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其中「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。而「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業，竹市參賽指揮官楊書銘表示，競賽隊伍無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有一個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出。
救助手陳俊宏表示，競賽因為有時間壓力，有好的救援器材是非常重要的，例如可進行車體切割的軍刀鋸，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次則特別使用俗稱「惡魔鋸片」的高效能金屬鋸片上陣，大大提升切割速度，可迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業。
根據消防局資料統計，我國每天平均發生8百多件車禍意外，而每年平均因車禍造成人員傷亡的人數約40萬人，救災人員若沒足夠的救援技能及器材，在搶救過程除了無法將傷者安全救出外，也可能造成自身或受困者的2次傷害。
消防局長李世恭表示，竹市消防局為了競賽，組成A組及B組2支6人隊伍，自6月開始即進行密集訓練，由A組及B組輪流佈置車禍救援情境及執行救援，並在每場救援訓練結束後針隊救援方式及可應用的救援器材進行檢討，在整個訓練期間總共破壞了30輛報廢車學經驗。
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