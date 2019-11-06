親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

竹市消防局破壞30輛報廢車苦練 奪車禍救援挑戰賽冠軍

2019-11-06 12:42聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

車禍發生時，若有人受困車內，負責救護的消防人員就要與時間賽跑，盡可能在短時間內將受困者救出，內政部消防署為強化消防人員車禍救援技術水平，10月底在屏東舉行「108年車禍救援挑戰賽」，新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中勇奪優勝冠軍殊榮。

新竹市消防局表示，賽事規則由每支隊伍組織1名指揮官、2名救助人員、2名救護人員及1名助手等6人組成，共計22支隊伍參與。其中消防機關組各縣市共16支隊伍參加，民間與國外救援單位組等義消5隊，競賽方式分成初賽「標準脫困」及複賽「複雜脫困」2類型。

其中「標準脫困」情境設定為2台以上車輛碰撞，1名傷者受困，參賽隊伍必須於20分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業。而「複雜脫困」情境設定為3台以上車輛碰撞，2名傷者受困，參賽隊伍必須於30分鐘內完成人員脫困及緊急醫療評估作業，竹市參賽指揮官楊書銘表示，競賽隊伍無法預先知道情境設定，一抵達現場就必須馬上進行環境評估與決定救援方式，一旦有一個環節錯誤，在時間結束前可能還無法將受困者救出。

救助手陳俊宏表示，競賽因為有時間壓力，有好的救援器材是非常重要的，例如可進行車體切割的軍刀鋸，一般使用的鋸片如果遇到鈑金厚的進口車輛，需耗費很長的時間進行切割，這次則特別使用俗稱「惡魔鋸片」的高效能金屬鋸片上陣，大大提升切割速度，可迅速製造開口，讓救助人員執行車內救援作業。

根據消防局資料統計，我國每天平均發生8百多件車禍意外，而每年平均因車禍造成人員傷亡的人數約40萬人，救災人員若沒足夠的救援技能及器材，在搶救過程除了無法將傷者安全救出外，也可能造成自身或受困者的2次傷害。

消防局長李世恭表示，竹市消防局為了競賽，組成A組及B組2支6人隊伍，自6月開始即進行密集訓練，由A組及B組輪流佈置車禍救援情境及執行救援，並在每場救援訓練結束後針隊救援方式及可應用的救援器材進行檢討，在整個訓練期間總共破壞了30輛報廢車學經驗。

新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關...
新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中，勇奪「108年車禍救援挑戰賽」優勝冠軍殊榮。圖／竹市消防局提供
分享
新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關...
新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中，勇奪「108年車禍救援挑戰賽」優勝冠軍殊榮。圖／竹市消防局提供
分享
新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關...
新竹市消防局參賽隊伍靠著賽前破壞30輛報廢車磨練救援技能與經驗，在16支消防機關組隊伍中，勇奪「108年車禍救援挑戰賽」優勝冠軍殊榮。圖／竹市消防局提供
分享

車禍新竹屏東

相關新聞

愛心筆重現西門町？警強勢取締 籲勿以身試法

2019-11-06 13:39

令人動容！主人被砂石車輾死 忠狗守屍不肯離去

2019-11-06 10:59

國道三號苑裡路段大貨車撞9車 6人送醫

2019-11-06 10:07

遮車牌還拒檢逃逸 警方疾追抓到偷電纜小賊

2019-11-06 08:09

即將臨盆 國道車陣救出孕婦

2019-11-06 01:15

高雄軟體園區中午火警 疑機房延長線起火

2019-11-06 13:33

西濱快速路三車撞交通受阻 臉書地方社團紛提醒改道

2019-11-06 13:32

嘉市外送員車禍 2個月發生52件71人受傷

2019-11-06 12:53

丟雞蛋、灌強力膠？不滿鄰居抽菸 女遭控半夜倒豆漿

2019-11-06 12:06

貨輪出港擦撞南外堤 燈塔堤防破一個洞

2019-11-06 11:35

喝到茫 男子凌晨酒駕撞上拆橋工地

2019-11-06 11:33

雲林驚傳闖空門破壞插座 大學外宿社區人心惶惶

2019-11-06 11:27

影／綠燈亮第一輛機車往前騎 轎車疑闖紅燈疾駛撞上

2019-11-06 11:18

台東認養貓狗不見蹤影 警方約談男子稱：跑了

2019-11-06 11:11

國三苑裡交流道附近大貨車追撞9車 5人送醫無生命危險

2019-11-06 10:37

台中工廠大火兩消防員殉職 內政部重回火場重建模擬

2019-11-06 10:34

多起疲勞騎車自撞死亡車禍 麻豆警路邊增設保命措施

2019-11-06 10:09

旅客擅開飛機逃生門 金門一周2起 最高罰5萬

2019-11-05 23:40

太扯！金門5天2起旅客擅開飛機逃生門 最高開罰5萬

2019-11-05 21:38

影／假意配合盤查竟企圖撞警察 新竹關西小鎮傳槍響

2019-11-05 21:37

德州撲克推廣協會合法掩飾非法 二度聚賭遭查獲

2019-11-05 21:20

下班尖峰時刻 汽車無故起火 路人驚呼「趕快下車」

2019-11-05 21:02

男子騎腳踏突倒地 砂石車輾過成輪下冤魂

2019-11-05 20:54

國道一號自小客車擦撞 回堵約1個小時

2019-11-05 20:08

台中麗寶國際賽車場驚傳意外！法拉利自撞護欄起火

2019-11-05 20:02

台東市驚傳有人領養貓犬近30隻全失蹤？ 警方調查中

2019-11-05 19:45

男子無故推倒機車 警將通報男子到案說明

2019-11-05 18:20

成功大學教室驚傳火警 疑電腦主機失火

2019-11-05 16:47

8旬長者遭車撞還被控詐保 員警靠現場遺留物揪出肇事者

2019-11-05 16:37

老翁騎單車遭撞飛撲引擎蓋 肇事婦人：被A柱擋到視線

2019-11-05 16:28

影／超商前聊天竟然也被砍 原來是「烏龍」砍錯人

2019-11-05 15:57

牛肉麵店瓦斯桶氣爆起火 員工遭高溫灼傷送醫

2019-11-05 15:35

囧到爆！女捐400萬求神祇治病只換到「功德圓滿」4字

2019-11-05 14:49

計程車逆向停紅燈被爆料 台中網友見怪不怪：小黃日常

2019-11-05 14:49

空拍定位、投滅火彈 無人機成救災利器

2019-11-05 14:32

北市警局抓通緝犯抓錯人還上銬 議員批：這是公權力？

2019-11-05 14:29

影／實習警偕同處理車禍 上機車被學長放鴿子

2019-11-05 14:24

竹縣外送員半個月5人受傷 肇事主因「爭道行駛」

2019-11-05 14:24

新北違章鐵皮屋出租供設賭場 立即查報強制拆除

2019-11-05 14:24
看更多

熱門文章

偷拍女副理裸照想炫耀 事後傳遍百人群組他賠慘了

2019-11-05 14:37

萬聖節驚見正妹狐狸 誘人身材曲線加美腿引遐想

2019-11-05 18:13

令人動容！主人被砂石車輾死 忠狗守屍不肯離去

2019-11-06 10:59

太扯！金門5天2起旅客擅開飛機逃生門 最高開罰5萬

2019-11-05 21:38

台東市驚傳有人領養貓犬近30隻全失蹤？ 警方調查中

2019-11-05 19:45

北科大經營管理系女教授 涉詐領60萬補助款遭約談

2019-11-05 16:26

影／實習警偕同處理車禍 上機車被學長放鴿子

2019-11-05 14:24

母碎唸「罵妳罵到詞窮」 女兒神回一句笑翻網友

2019-11-05 17:25

北市警局抓通緝犯抓錯人還上銬 議員批：這是公權力？

2019-11-05 14:29

爛路害導遊摔倒骨折無法帶團 新店區公所判國賠31萬

2019-11-05 17:11

唯一文定全毀！新娘拿到尺寸不合禮服 店家坦承：刻意的

2019-11-05 15:39

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

2019-11-06 09:00

雲林驚傳闖空門破壞插座 大學外宿社區人心惶惶

2019-11-06 11:27

警察違約和少女嘿咻要賠120萬 連父母也被拖下水

2019-11-06 08:56

她半夜睡到一半驚見螞蟻啃滿腳 網驚：吃定妳了

2019-11-05 21:59

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

2019-11-06 11:11

博士生追撞警車警員身亡 判緩刑賠四百萬

2019-11-05 16:22

凌晨4點醫院病房的添好運紙袋突然動了…網友驚：立馬倒頭睡

2019-11-06 09:42

台中麗寶國際賽車場驚傳意外！法拉利自撞護欄起火

2019-11-05 20:02

囧到爆！女捐400萬求神祇治病只換到「功德圓滿」4字

2019-11-05 14:49

「彰銀四公子」與女秘書婚外情 雙方撤告不起訴

2019-11-05 17:35

9男擠1間汽旅房3天 苗警台中查毒1公斤赫見槍上膛

2019-11-06 10:53

凌晨車上抽菸就被搜索？法院斥警方侵害人民隱私

2019-11-05 16:48

成功大學教室驚傳火警 疑電腦主機失火

2019-11-05 16:47

外送員接「暗黑單」用一招反擊 網友大讚：療癒人心！

2019-11-06 10:34

不給錢就爆婚外情！ 退休建商遭警詐逾5百萬元

2019-11-05 16:47

海巡署高雄港查獲海洛因逾136公斤 市價估逾1億

2019-11-05 17:08

台中工廠大火兩消防員殉職 內政部重回火場重建模擬

2019-11-06 10:34

老翁騎單車遭撞飛撲引擎蓋 肇事婦人：被A柱擋到視線

2019-11-05 16:28

騙八旬翁「調查局抓姦」 警員詐得600萬

2019-11-06 01:08

多起疲勞騎車自撞死亡車禍 麻豆警路邊增設保命措施

2019-11-06 10:09

扶植港青抗爭越演越烈 葉毓蘭：太陽花們當有不少自豪

2019-11-05 15:17

傳台男在港搶劫 法部：我有管轄權

2019-11-06 01:20

女檢座顏值破表！桃檢松隆子、木村拓哉反賄影片亮相

2019-11-06 12:39

少女凌晨獨行 男擄下堤防性侵

2019-11-05 14:27

北市文山一分局警員涉司法黃牛 120萬交保

2019-11-05 22:27

涉詐補助款 北科大女教授以50萬元交保

2019-11-06 11:00

男子騎腳踏突倒地 砂石車輾過成輪下冤魂

2019-11-05 20:54

計程車逆向停紅燈被爆料 台中網友見怪不怪：小黃日常

2019-11-05 14:49

影／超商前聊天竟然也被砍 原來是「烏龍」砍錯人

2019-11-05 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top