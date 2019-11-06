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國道3號連環車禍6傷 初判大貨車未注意車前狀況

2019-11-06 15:47中央社 台中6日電

國道3號北上157.6公里處苑裡路段，今天上午發生連環車禍。警方初步調查，29歲吳姓大貨車駕駛因未注意車前狀況，撞上前方停等下交流道的9台自小客車、小貨車，6人送醫後無礙。

國道警察大甲分隊今天獲報，國道3號苑裡路段發生連環車禍，6人受傷就醫，車禍發生在交流道附近，造成車輛回堵，員警現場指揮交通。

警方初步調查，吳姓大貨車駕駛疑因未注意車前狀況，撞上前方停等下交流道的小客車、小貨車共9台，吳姓駕駛沒有酒精反應。

大甲李綜合醫院收治43歲蔡姓男子，意識清楚，全身多處小擦傷，接受相關檢查後，目前留院觀察中。

另有3女2男送到大甲光田綜合醫院急救，28歲陳女有頭暈、噁心；49歲陳女頸部、背部疼痛；53歲鄭男右小腿、後頸疼痛，3人均已離院。至於46歲黃女右前臂、雙小腿擦傷；44歲牛男頭部、手腕擦傷、後頸疼痛，2人目前留院觀察。

國道車禍警察

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