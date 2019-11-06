丟雞蛋、灌強力膠？不滿鄰居抽菸 女遭控半夜倒豆漿
2019-11-06 12:06
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
台北市北投區盧姓女子遭隔壁棟鍾姓鄰居指控，朝紗窗丟雞蛋長達10多天，又持強力膠灌入門鎖鎖頭，還拿豆漿倒進信箱，遭提告公然侮辱、毀損罪。士林地檢署日前偵結，認為豆漿沒影響舊信箱收信功能，以不起訴處分。
不起訴書指出，鍾指控今年6月初，盧女每天朝鍾的住處紗窗丟1顆雞蛋，且持續10多天，6月中旬，盧女甚至用強力膠灌入門鎖鎖頭。
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鍾指控的惡行還不只這些，7月17日凌晨2時許，監視器畫面拍下，盧女涉嫌拿豆漿倒進鍾的住所信箱，導致信箱、信件不堪用，憤而針對盧女3種惱人行為提告公然侮辱及毀損罪。
檢方調查，盧女因不滿隔壁棟2樓住戶吸菸，憤而到隔壁棟信箱倒豆漿。盧女到案供稱，不否認在凌晨倒豆漿，但沒有丟雞蛋，也沒有灌強力膠。
檢方指出，丟雞蛋、灌強力膠事件及信件毀損，僅有告訴人單一指述，沒有其他證據證明，信箱則是因使用相當時日，內部已有髒污鏽蝕，難認是傾倒豆漿，導致信箱不能收信或美觀功能不堪用，不能以毀損罪相繩，盧女罪嫌不足，以不起訴處分。
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