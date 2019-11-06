汐止女警開車門不慎 機車騎士撞上受傷

2019-11-06 15:50 中央社 新北6日電



新北市政府警察局汐止分局蔡姓女警，昨天上午欲從警車下車時，因未兩段式開車門，導致後方謝姓機車男騎士一頭撞上，謝男僅輕傷，警方也依規定對員警開出罰單。

新北市政府警察局汐止分局社后派出所蔡姓女警，昨天上午10時許，搭乘林姓員警駕駛的警車，前往康寧街處理公車拋錨事故，女警從副駕駛座下車時因未注意後方車況、兩段式開車門，導致後方騎機車經過的謝姓男子一頭撞上車門，隨後倒地。

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警方表示，員警當場即通報救護車前往，交通分隊員警也前往現場處理事故，經測員警和謝男都沒有酒駕情形，汐止分局也依規定對駕駛車輛的林姓員警開出罰單，蔡姓女警則與傷者協商後續賠償問題。