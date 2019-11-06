貨輪出港擦撞南外堤 燈塔堤防破一個洞
2019-11-06 11:35
聯合報 記者游振昇
／即時報導
中部航務中心表示，今天清晨4點，一艘巴拿馬籍出港時擦撞南外堤，燈塔堤防破一個洞。
今天清晨3點18分，巴拿馬籍貨輪出港時，擦撞南外堤，據航管中心回報，該船左舷有擦撞痕跡，無人員傷亡、無漏油情形亦無沉沒之虞，目前航道運行正常，已請該輪停泊於錨區，以利後續調查等工作之進行。
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航務中心將請該船檢具資料提送海事報告，並進行後續詢問及調查事宜。這艘巴拿馬籍散裝船總噸位2萬922噸，船長181.16公尺，船寬28.4公尺。
監控中心通報，巴拿馬籍貨輪碰撞南外堤事件，依目前監視系統螢幕顯示南外堤燈塔擦撞受損情況，經詢船務代理陳經理轉述船長告知，該輪暫停錨區無人員受傷，無漏油汙染情形船頭凹陷，港務行政科配合潮水水位，今天上午11點現場會勘中。
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