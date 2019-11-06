雲林驚傳闖空門破壞插座 大學外宿社區人心惶惶

2019-11-06 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣雲林科技大學附近的龍潭商圈，昨天發生一起闖空門案件，有民眾租屋處遭不明人士闖入，並試圖破壞屋內插座，過程被監視器拍下，因該處有許多學生租屋，雲科大學生在臉書發文提醒在外住宿的學生要注意租屋處安全，警方已經接獲報案調查。

雲科大電子工程系學會臉書粉絲頁昨晚發文，指龍潭地區發生一起闖空門案件，嫌犯沒有帶走財物，但入室破壞屋內插座，懷疑可能是裝設針孔等設備，呼籲學生出門記得緊鎖門窗，檢查自家插座是否被人動過手腳。

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許多租屋在外的學生得知該事件後，直呼好噁心、好可怕，大家相互分享訊息，提醒注意。