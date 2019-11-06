影／綠燈亮第一輛機車往前騎 轎車疑闖紅燈疾駛撞上

2019-11-06 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



驚險車禍，台中市沙鹿區鎮南路和光華路口日前發生車禍，據了解，機車騎士看到路口綠燈亮，這名騎士最先往前騎，卻被橫向開來的轎車正面撞上，巨烈撞擊，嚇壞所有駕駛人，警方調查，轎車駕駛和機車騎士都無酒駕，警方呼籲行經路口，不要闖紅燈和超速，違規要受罰又會危及其他用路人安全。

台中市清水警分局調查，上月18日早上9時55分，在沙鹿區鎮南光華路口，61歲潘姓男子開轎車行駛鎮南路二段快車道，23歲施姓男子騎機車行駛光華路外側車道往台灣大道方向行駛，二人在路口發生碰撞，騎士手腳多處骨折，送醫急救，警方正釐清肇事原因；也呼籲用路人務必遵守相關交通規則，勿有闖紅燈、超速之情形，以避免憾事發生。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！