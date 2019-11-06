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影／綠燈亮第一輛機車往前騎 轎車疑闖紅燈疾駛撞上

2019-11-06 11:18聯合報 記者游振昇／台中即時報導

驚險車禍，台中市沙鹿區鎮南路和光華路口日前發生車禍，據了解，機車騎士看到路口綠燈亮，這名騎士最先往前騎，卻被橫向開來的轎車正面撞上，巨烈撞擊，嚇壞所有駕駛人，警方調查，轎車駕駛和機車騎士都無酒駕，警方呼籲行經路口，不要闖紅燈和超速，違規要受罰又會危及其他用路人安全。

台中市清水警分局調查，上月18日早上9時55分，在沙鹿區鎮南光華路口，61歲潘姓男子開轎車行駛鎮南路二段快車道，23歲施姓男子騎機車行駛光華路外側車道往台灣大道方向行駛，二人在路口發生碰撞，騎士手腳多處骨折，送醫急救，警方正釐清肇事原因；也呼籲用路人務必遵守相關交通規則，勿有闖紅燈、超速之情形，以避免憾事發生。

當時行經車禍路口有轎車拍下的行車紀錄器畫面今天在臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台曝光，網友看到轎車疾駛撞擊畫面都嚇一跳，有人說，在停等紅燈路口，看到綠燈亮最好再看一下左右來車，避免這種不幸事故。

台中市沙鹿區鎮南路和光華路口，日前發生轎車撞機車車禍，畫面驚險。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路和光華路口，日前發生轎車撞機車車禍，畫面驚險。記者游振昇／翻攝
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車禍機車騎士

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