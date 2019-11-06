台東認養貓狗不見蹤影 警方約談男子稱：跑了
2019-11-06 11:11
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東20歲曾姓男子認養十餘隻貓狗，動保人士和警方卻發現多數貓狗不見蹤影，還在曾男租屋處頂樓發現1具狗屍。警方昨晚約談曾男到案，曾男供稱，他一開門貓狗就趁隙跑了。
警方今天早上表示，昨晚就約談曾男到案說明，目前還在做筆錄中，做完筆錄後會將案件移送到台東縣政府農業處畜產保育科後續處理。
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警方指出，約談過程曾男否認有虐待貓狗的行為，並供稱他返家開門時，貓狗就會趁隙著跑掉，最後不知去向。
據了解，台東一名愛貓愛狗陳姓網友3日在個人臉書PO文表示，20歲曾姓男子向多位愛媽愛爸領養貓咪及狗，有愛媽向他反應去家訪時，曾男不讓進門令人起疑。當天警方和動保團體前往曾男住處了解，發現住處僅剩2隻病貓，並在頂樓發現1具狗屍。
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