令人動容！主人被砂石車輾死 忠狗守屍不肯離去

2019-11-06 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣花壇鄉李姓男子昨天傍晚帶著飼養的黑狗，到彰化縣花壇鄉彰化警分局三家派出所前的一家便當店買完便當 ，正要跨上腳踏車時，不慎跌倒，被行經的砂石車當場輾斃，死狀甚慘，他養的黑狗一直待在屍體旁，不願離去，令人鼻酸。

警方調查，56歲的李姓男子昨天下午5時30分許，騎腳踏車到花壇鄉彰員路、三芬路路口的一家便當店買便當，陪他前往的黑狗就在店外等待，李男買完便當走出後，正要跨上腳踏車欲要離去，卻不慎重心不穩倒地，當時60歲徐姓司機駕駛的砂石車，沿彰員路由北往南經過，李男倒地，被砂石車右後輪輾過，當場慘死。

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李姓男子飼養的黑狗，平時跟著他進進出出，十分忠心，事故發生時，牠見狀緊張地在他屍體旁守候，就算警方及處理後事人員到場，仍不肯離去，令旁觀者十分感動。

李姓男子堂哥表示，下午5點多還跟他通電話，說他不想煮要去買便當，那知道過了一下子就聽到噩耗，便當店老闆娘表示，李姓男子平常會喝酒，但案發時卻沒聞到酒味，當時看他一直無法騎上腳踏車要跌倒樣子，就聽到砂石車煞車聲音，不幸發生此一意外。