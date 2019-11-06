國三苑裡交流道附近大貨車追撞9車 5人送醫無生命危險
2019-11-06 10:37
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
今天早上7點多，國道3號苗栗苑裡交流道附近北上路段發生追撞車禍，大貨車疑煞車有問題，追撞前方9輛轎車，共5人受傷送往光田綜合醫院大甲院區急診，無生命危險，肇事原因由國道警方調查中。
今天早上的車禍發生在國道三北上苑裡交流道附近，大貨車追撞9輛轎車後，交通受阻，國道警察到場處理，並將傷者送醫，事故已排除，國道三號北上路段恢復交通。
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光田醫院大甲院區表示，到院的傷者28歲陳女，頭暈、噁心，經檢查無礙，醫師解說及衛教後，轉門診追蹤，早上9點17離院；49歲陳女頸部、背部疼痛，經檢查、止痛後，轉門診追蹤，9點26分離院。
46歲黃女右前臂、雙小腿擦傷，目前留觀，生命徵象穩定；53歲鄭男右小腿、後頸疼痛，經檢查後無礙，轉門診追蹤，9點16分離院；44歲牛男頭部、手腕擦傷，後頸疼痛，目前留觀，生命徵象穩定。
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