台中工廠大火兩消防員殉職 內政部重回火場重建模擬

2019-11-06 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市大雅區中和六路工廠上月3日凌晨火警，西屯消防分隊員張哲嘉、謝志雄受命進火場找火點時殉職，據查，台中市消防局火調科已在上月25日做成火災原因調查鑑定書，函送台中地檢署檢察官後續偵辦，火災疑為電線走火導致；火調鑑定送檢方偵辦後，內政部也召集多名專家學者、台中市消防局等單位20餘人，1日前往火場勘查，並委由專家學者進行「火場模擬」，製作後續檢討報告，以利未來納入教育訓練教材，避免憾事再度上演。

據查，火災原因調查鑑定書在上月25日函送台中地檢署後，內政部就召集6名聘任、來自警大、吳鳳科大等來自學界、業者的專家學者等6人，由中央消防署的長官帶隊，會同台中市消防局火調科、搶救科、預防科、特搜大隊等單位20餘人，在1日時重回現場，欲透過學界的「火災重建模擬」，盡可能的還原現場，以利未來消防隊員面對類似狀況時的因應方案，也會將該檢討報告製成教材，作為教育訓練的案例。

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據調查，台中市消防局火災調查科在3日案發後，就已派員到火場進行採證、鑑識的工作，直至25日製成火災原因調查鑑定書前，數次重回現場採證、訪談相關證人、關係人，補強證據。全案由市府依規定成立火災鑑定委員會，其中有14名由台中市政府聘任的委員，在上月14日重回現場調查，其中委員名單為不公開，成員組成包括台中市消防局長、火調科等各相關科室消防人員、具有消防、刑事、鑑識、電力、建築等相關背景的專家學者等。