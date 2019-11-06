國道三號苑裡路段大貨車撞9車 6人送醫

2019-11-06 10:07 中央社 台中6日電



國道三號北上苑裡路段，上午發生連環車禍，6人受傷送醫，車禍現場目前已排除，恢復交通。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國道三號北上157.6公里處苑裡路段，今天上午8時發生連環車禍，一輛大貨車撞上前方9輛小客車及小貨車，6人受傷送醫，車禍現場目前已排除，恢復交通。

國道警察大甲分隊今天接獲通報，國道三號苑裡路段發生連環車禍，獲報到場處理，6人受傷就醫，因車禍發生在交流道附近，員警現場指揮交通，事故現場已排除，交通恢復，確切肇事原因調查中。