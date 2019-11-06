小朋友參觀派出所 變身台灣隊長和隊員
2019-11-06 09:32
聯合報 記者游振昇
／即時報導
一群幼兒園小朋友們參觀台中市清水分局大秀派出所，拿起警用盾牌化身台灣隊長和隊員，大喊「毒糖果！我要報警」。
中市清水區馬丁幼兒園日前上午由老師及家長帶著90位小朋友前往清水警分局大秀派出所參訪，副所長許秉盛及員警帶領講解各項警用裝備並展示仿毒糖果毒咖啡等包裝樣示，宣導如何防毒、反毒等犯罪宣導，讓小朋友接觸警用裝備。
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大秀警友站站長彭運平準備自家公司生產便當提袋作為有獎徵答的獎品，大秀所也提供了麵包、糖果當點心，讓小朋友參訪過程認識及防制毒品相關知識，對於警察的工作也有更深入的了解。
大秀所副所長許秉盛及員警發給小朋友糖果及麵包時，一名小朋友拿到糖果時，突然大聲叫「我拿到陌生人給我的毒糖果，不能吃，我要告訴老師、我要報警」，童言童語，逗得現場哄堂大笑。
大秀所所長賴進忠表示，藉由小朋友參訪派出所的行程，讓小朋友們體驗警察的工作內容及了解防毒及反毒等法治觀念，透過相關方面的教育向下紮根，讓小朋友們有更正確的觀念保護自己。
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