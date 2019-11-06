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全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

公園散步竟遭誤認放鞭炮 少年慘被辣椒水噴眼

2019-11-06 09:23聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市新莊區昨日晚間1名少年與同學只是在學校附近的公園散步聊天，竟莫名遭到騎機車路過的男子嗆聲，男子質疑少年一行人故意施放鞭炮，不分青紅皂白上前揪住少年領口，嚇得他急忙解釋，卻仍慘遭男子以辣椒水攻擊眼睛，警方獲報後立刻逮捕施暴男子，依傷害及妨害自由罪嫌偵辦。

遭攻擊的李姓少年（14歲）昨晚8時許，才剛與父母及另外3名同學在中港路上的餐廳聚完餐，想先與同學到附近的公園散步，才剛走到榮華路，突然就被黃姓男子（20歲）騎機車攔下，並且一把就抓住李姓少年的衣領，嚇得在場同學不知所措。

黃男隨即便開口嗆聲，對著少年4人破口大罵，直指他們隨意燃放鞭炮，雖然少年不斷否認，黃男隨後卻從機車置物箱中拿出辣椒噴霧，對著李姓少年的雙眼噴去，造成少年當場痛到蹲在地上，一旁的同學則是趕緊打電話聯絡李姓少年的父母。

據瞭解，黃男誤認李姓少年是另名放鞭炮的凌姓少年（14歲），並認定就是李隨意在中信國小的校園內放炮擾人，才會氣憤上前理論，但以辣椒水攻擊少年眼部的行為，已經造成他雙眼眼角膜及結膜都有破皮的情況。

警方表示，第一時間少年及在父母的陪同下到派出所製作筆錄並前往亞東醫院驗傷，警方也帶回涉嫌施暴的黃姓男子，同時調閱監視器釐清案情。全案將依涉傷害、妨害自由罪嫌偵辦。

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