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男子酒駕撞民宅圍牆 車輛起火燃燒殆盡

2019-11-06 09:59中央社 宜蘭縣6日電

20歲張姓男子今天凌晨酒後開車行經宜蘭縣礁溪路三段時，車輛自撞民宅圍牆後起火燃燒，張男受到輕傷，經接受警方酒測後，酒測值達0.47毫克，遭送法辦。

宜蘭縣消防局凌晨1時獲報，礁溪路三段有一輛自小客車因車禍起火冒煙，20歲張姓男駕駛受困車內，立即派遣礁溪分隊出動人車前往搶救。

消防局表示，警消到場後，張男已自行脫困，嘴唇、額頭有擦傷、意識清楚，之後由救護車送醫治療。消防員於約凌晨1時30分將火勢撲滅，車輛已燃燒殆盡。

警方表示，張男自述因車輛打滑，自撞民宅圍牆後起火燃燒，但經員警對他進行酒測後，酒測值達0.47毫克，經偵訊後依公共危險罪嫌函送法辦。

消防員救護車酒駕

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