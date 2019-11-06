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騎士酒後撞入拆橋工地 公共危險送辦

2019-11-06 10:00中央社 高雄6日電

配合高雄鐵路地下化工程，高市府陸續拆除多座跨越鐵道陸橋，日前開拆的鳳山維新陸橋，今天發生酒駕騎士直接撞入工地，多處擦傷送醫，幸無生命危險，將依公共危險罪嫌送辦。

高雄市警察局鳳山分局初步調查，林姓男子今天凌晨4時許騎機車沿鳳山區經武路南向北方向行駛，行經經武路與光復路路口時，疑因車速過快而衝撞圍籬進入維新陸橋工程工地。

林男衝撞工程圍籬除導致紐澤西護欄彈飛及警示燈破損，人與車也順勢衝進工地，所幸工程是分階段施工，且陸橋周邊堆放鬆軟的砂石，林男有多處擦傷，由警方通知救護車送醫，目前無生命危險，員警並架設封鎖線及實施交通管制。

林男於送醫時，警方發現他渾身酒氣，實施酒精濃度測試的酒測值高於法定標準值0.25，將待身體狀況穩定後，再製作筆錄釐清案情，全案訊後將依公共危險罪嫌送辦。

服務地方47年的鳳山維新陸橋，主要聯繫鳳山南北向道路，配合高雄鐵路地下化工程於10月26日拆除並分段施工；經武路預定工期60日後恢復通車，博愛路預計於拆除後10日先行開放通行。

高市府養工處提醒，由於維新陸橋附近學校、商圈車流量大，可能造成用路人不便，施工期間配合臨時指示標誌通行，盡可能避開施工壅塞路段，提前改道行駛。車輛可改走澄清路、青年路、中正路及埤北路；北往南車輛可於建國路一段提前改道；南往北車輛可改走光復路或光遠路。公車路線（23、橘10、橘16）併同改道行駛。

酒駕

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