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遮車牌還拒檢逃逸 警方疾追抓到偷電纜小賊

2019-11-06 08:09聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

涉嫌偷竊電纜線的男子，以口罩遮住車牌被巡邏員警發現，追捕到案。記者王昭月／翻攝
涉嫌偷竊電纜線的男子，以口罩遮住車牌被巡邏員警發現，追捕到案。記者王昭月／翻攝
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高雄市仁武警分局大華派出所員警今天凌晨巡邏時發現，一輛機車用黑色口罩遮住車牌，形跡可疑，沒想到上前盤查時，騎士不但拒檢還加速逃逸，警方從鳥松區追到鳳山區才將他制伏，自騎士車上的兩包麻布袋，才發現原來是名偷電纜的竊賊。

警方表示，巡邏員警1點10分左右在鳥松區本館路與澄清路口，發現這部以口罩遮住車牌的機車，騎士見到警方攔查時，加速往鳳山方向逃逸，巡邏員警在後追逐，騎士沿途闖紅燈、蛇行，到鳳山區鳳松路與明昌路口時與警車擦撞，仍棄車逃逸，警員下車追捕，最後上銬逮捕。

警方發現，這名男子騎乘的車輛載有兩包麻布袋，裡頭裝有電纜線，，另經酒測，亦有酒精反應，男子坦承偷竊電纜，沒想到遇上警察才心虛逃逸。

偷竊警察

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