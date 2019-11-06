即將臨盆 國道車陣救出孕婦

黃姓孕婦（右）即將臨盆，卻因前方水泥車翻覆，塞在國道一號上，嘉義市消防局協助就醫。 記者李承穎／翻攝 分享 facebook

懷孕卅九周即將臨盆的廿八歲黃姓女子，昨天凌晨驅車趕赴醫院待產途中，因高速公路車禍而塞在車陣內，由丈夫駕駛的車，雖經處理車禍人員協助移至路肩，但仍動彈不得，所幸嘉義市消防人員「即刻救援」，讓她在四小時後產下寶寶。

昨天凌晨四時許，黃女與丈夫從雲林縣虎尾住處出發要到醫院待產，沒想到遇上車禍，他們的車在內線車道，公路總局工程人員雖協助他們將車輛移到路肩，但她與丈夫都很著急，所幸救護員協助他們就醫。

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警方調查，郭姓男子（廿九歲）昨天駕駛水泥車行經國道一號嘉義交流道南下路段，遭李姓男子（五十五歲）駕駛的聯結車追撞，水泥車側撞護欄翻覆；嘉義縣消防局將兩人救出，所幸僅擦傷，送醫無大礙，但路上還有水泥塊，全線封閉約半小時，塞車長達五百公尺。

嘉義市消防局一一九救災救護指揮中心接獲黃女報案後，派遣德安分隊員黃致凱和曾弘達前往救援，救護車上國道發現車輛嚴重回堵、天色昏暗，行駛約二公里才在路肩發現黃女的車輛，安全將黃婦送醫。

曾弘達等人說，當時黃女羊水未破，還可自行走上救護車，但隨時可能生產，黃女在救護車上也很緊張，所幸即時將黃女送抵嘉義長庚醫院待產，「聽到黃女順利生產，真的很高興。」