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第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

蒙古男踹破派出所木板牆 被辣椒水伺候淚喊「我錯了」

2019-11-05 22:34聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

28歲蒙古籍賽姓男子酒後失控，在酒吧亂踹桌椅；警方獲報將他帶回，他還踢破所內的木板牆。警方當下使用辣椒水噴灑，他瞬間清醒道歉，流淚說「我知道錯了」。

警方調查，賽男今年8月中旬，在北市一家酒吧飲酒，凌晨3點多卻酒後失控，亂踹店內桌椅，大聲叫囂，嚇的一旁酒客逃離現場；他被帶回派出所後，還將所內木板牆踹一個大洞。

警方當下使用辣椒水噴灑賽男眼睛，沒想到賽男瞬間酒醒，邊流淚邊向警方道歉「警察大人，我醒很多了，我知道錯了」。

賽男向警方稱來台工作，在台中一家外商公司上班，是與友人來台北體驗夜生活。警方讓賽男在所內休息數小時，待他清醒後送回。

警方表示，使用辣椒水噴灑酒醉者，是要避免其酒後失態，不會做出逾越法律行為，有助他們緩和情緒，事後也會給予清水沖洗，也呼籲民眾飲酒不可過量。

警方使用辣椒水噴灑酒醉的蒙古籍賽姓男子，他瞬間流淚道歉（圖為示意圖）。記者蔡翼謙...
警方使用辣椒水噴灑酒醉的蒙古籍賽姓男子，他瞬間流淚道歉（圖為示意圖）。記者蔡翼謙／翻攝
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