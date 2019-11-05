影／假意配合盤查竟企圖撞警察 新竹關西小鎮傳槍響
2019-11-05 21:37
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新竹縣關西鎮市區今天下午2點傳出槍響，一台黑色賓士車因違規跨越道路中央雙黃線，正好新埔分局警員騎警用機車巡邏，發現後立刻攔查，未料駕駛加速逃逸，過程中駕車男子一度假裝配合攔查卻又接連衝撞警方，幸好員警即時跳開，拔槍對準小客車的引擎蓋開至少5、6槍，最後該輛賓士車疑因失控擦撞到路旁鐵捲門，車上男子棄車逃跑。
警方指出，目前警方掌握到駕駛人的相關身份，並且調閱周邊道路或是店家監視系統，擴大追查中。
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新埔警分局關西分駐所警員林茗緯帶著實務訓練生楊偉宏下午騎警用機車巡邏，發現賓士車違規跨越道路中央雙黃線，因此鳴笛、加速追上且要求對方停車受檢。
未料，駕車男子卻加速逃逸，員警加速追趕上，男子先假裝配合攔查，趁著員警走近時，再朝員警衝撞，幸好2名員警立刻跳開。林茗緯並拔槍，朝空鳴槍示警後，隨即對準車子引擎蓋連開至少5、6槍。
東安派出所警員陳品安當時也在附近騎機車巡邏，前往支援時，賓士車駕駛疑向陳品安衝撞，造成陳品安摔車，左手肘受傷，最後賓士車失控撞上路旁鐵捲門，駕車男子立刻棄車逃跑。
警方表示，初步調查黑色賓士車非失竊贓車，目前掌握到相關身份，將進一步了解，另起獲1包疑似安非他命的毒品。
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