德州撲克推廣協會合法掩飾非法 二度聚賭遭查獲

位於新北市中和區的德州撲克推廣協會，上月8日被新北地檢署指揮警方查獲近40人聚賭，另有約10名工作人員在現場，警訊後工作人員依涉犯賭博罪嫌移送，賭客則依違反社會秩序維護法進行移送；未料本月4日，新北地檢署再度指揮警方前往，又查獲40餘人聚賭，並當場查扣現金63萬多元、籌碼9千多萬，警訊後將工作人員與賭客全依賭博罪嫌移送。

據悉，該德州撲克推廣協會為依《人民團體法》合法登記的協會，新北地檢署日前接獲民眾檢舉，指出協會利用合法掩飾非法，暗中進行賭博行為，上月8日指揮新北市刑警大隊前往位於中和區景新街一帶的協會所在，果然查獲近40人聚賭，另有約10名工作人員在場，警方訊問後將工作人員依賭博罪嫌移送，其餘賭客則依違反社會秩序維護法移送。

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新北地檢昨天再度指揮中和警分局前往，又查獲43名賭客聚賭，另有10餘名工作人員在場，並當場查扣現金63餘萬元、籌碼9千多萬，警方訊問後將賭客與工作人員全依涉犯賭博罪嫌移送，將進一步擴大調查該協會是否涉有其他不法行為。