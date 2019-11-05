下班尖峰時刻 汽車無故起火 路人驚呼「趕快下車」

2019-11-05 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市土城區於今日傍晚5點30分左右發生一起火燒車意外，一輛轎車行經金城路二段時，引擎突然起火，駕駛還來不及將車停靠路邊，火勢就已竄起，駕駛趕緊下車通報消防隊，消防隊趕抵後2分鐘內撲滅火勢，無任何人員傷亡。

駕駛表示，他開車從板橋下班返家的路上，大約行駛約5分鐘後，突然聞到濃重汽油味，發現引擎正冒出黑煙，便減速準備將汽車往路邊停靠，但還沒有停好車，就聽見附近店家驚呼「車子燒起來了！趕快下車！」，駕駛立即下車查看，發現火勢已由車內竄出。

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駕駛下車後打電話通知消防隊，附近商家也提供滅火器，直到消防隊到場後，2分鐘內就撲滅火勢，由於事發突然，無法即時將車移置路邊停靠，只好暫時將汽車停放在現場，等待拖吊車。

駕駛說，從汽車購買至今大約10餘年，汽車也都有定期保養，過去也沒有任何異狀，今天會發生火燒車，他也相當驚訝，感謝附近店家及時出手相助。