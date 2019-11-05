國道一號自小客車擦撞 回堵約1個小時
2019-11-05 20:08
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義即時報導
77歲洪姓老翁今天上午近11時許駕駛轎車行經國道一號大林民雄南下路段，與65歲高姓老翁駕駛的休旅車發生擦撞，雙方都載著妻子，嘉義縣消防局獲報後將4人送往大林慈濟醫院救治，所幸他們僅受輕傷，並無大礙。
警方表示，因為兩台車的行車紀錄器皆已壞掉，詳細事故原因還有待調查，雙方駕駛都未酒駕，當時車輛回堵至少一小時，將車輛移置後才紓解路況。
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洪姓老翁車禍發生時，方向盤向右打轉，還波及外側車道的貨櫃車，左側車頭受損，洪妻送醫後有輕微腦震盪以及四肢輕微擦傷，轉診至北部醫院。
高姓男子的轎車擦撞後則向左撞上內側護欄，左側車身及右側車頭受損，高妻身體則多處擦傷，也無生命危險。
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