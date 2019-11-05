失智老翁迷途 三峽警火速尋回
2019-11-05 17:38
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
北市某間長照養護中心於昨日舉辦三峽老街一日參訪活動，前往仁愛街三峽藍染館參訪途中，一名許姓失智老翁與隊伍走散，通報三峽派出後，警方立即調度警力展開搜索，於走失第1公里外尋獲許翁，並由團員帶回。
北市某長照養護中心於昨日舉辦三峽老街參訪活動，參訪期間，往仁愛街三峽藍染館的途中，一名許姓失智老翁與隊伍走散，團員隨即通報三峽派出所協尋。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方確認許翁特徵後，立即調度警力在仁愛街展開搜索，最後在1公里外的民生、信義街口尋獲許翁，由於當時天氣寒冷又飄雨，於是先將許翁帶回駐地休息，並通知長照中心主任帶回照顧。
三峽警分局呼籲，家中如有失智長者、精神疾病患者，應時常記錄常穿之衣著、特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品或證件，此外也可向失智症協會申請預防走失的「愛心手鍊」，避免在走失時，造成發生意外。
留言