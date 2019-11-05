8旬長者遭車撞還被控詐保 員警靠現場遺留物揪出肇事者

2019-11-05 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



年近8旬王姓老翁騎腳踏車出門疑遭超車的休旅車撞上，導致他身受重傷無法正常行走，肇事者犯後涉嫌肇事逃逸，車禍現場被發現有一輛黑色休旅車徘徊，居民也在場撿到黑色車後照鏡塑膠殼，警方調閱監視器懷疑蔡姓男子肇事，經比對他的車輛可裝上現場遺留的後視鏡，彰化地院依過失傷害致人重傷最肇事致人傷害逃逸罪嫌處蔡男應執行有期徒刑2年，可上訴。

判決書指出，彰化大城鄉王姓老翁車禍後送醫治療，但至今仍有認知功能嚴重障礙，領有腫大傷病卡，蔡姓男子卻否認與騎腳踏車的王婦發生車禍，更沒有肇事逃逸，指控對發製造假車禍是為了詐領保險金。

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王家人在案發後5分鐘內到現場，發現蔡男駕駛的汽車來回行駛現場，形跡可疑，且左側大燈不亮，與監視器花面拍的車輛特徵相同，許姓居民也在事發隔天到現場撿到汽車有後視鏡，員警到蔡男家中發現拾獲的後視鏡可裝上他汽車有後視鏡損壞處，並發現車輛汽車留有新的刮痕，經比對高度與痕跡與腳踏車刮痕吻合。

彰化警方也進一步採證蔡男汽車右前方車燈的黑色物質與腳踏車左握把成分相似，經鑑定不排除有同源關係，法官認為該案雖沒有直接證據，但種種跡象和鑑定都顯示他確實在超車時不慎擦撞被害人。

王家人說，蔡男在被查獲後有到家裡道歉，但多次調解都沒有成立，蔡男指稱自己經商失敗負債，現在與妻靠著補助金過生活，如果有能力，會每月償還負債。