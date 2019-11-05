老翁騎單車遭撞飛撲引擎蓋 肇事婦人：被A柱擋到視線
2019-11-05 16:28
聯合報 記者李京昇
／即時報導
雲林縣李姓老翁昨天傍晚約5點半，騎單車行經虎尾鎮林森路與博愛路口，被駕駛白色自小客車的張姓婦人撞上，老翁遭撞後彈到車輛引擎蓋，接著重摔倒臥在地，張婦緊急煞車，所幸老翁僅受到輕傷。
當時張姓婦人從博愛路行駛到林森路，左轉時疑似未注意到前方騎自行車過馬路的李姓老翁，老翁連人帶車被撞上停在引擎蓋上，車輛前進數公尺後，老翁再彈落地面。
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附近商家與民眾聽聞碰撞聲，紛紛跑出來查看並幫忙叫救護車，附近小吃店老闆說，張婦跟大家說是因為汽車A柱擋到視線，真的沒看見老翁；老闆說，此路段是虎尾重要路口之一車流多，騎車開車要放慢速度多看幾眼好。
虎尾警方表示，兩人經酒測均未酒駕，李姓老翁所幸僅受輕傷與驚嚇，送醫簡單包紮後已返家休息，詳細肇事責任仍待釐清，也呼籲民眾行車或過馬路，要多注意左右來車切勿搶道，避免發生危險。
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