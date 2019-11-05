老翁騎單車遭撞飛撲引擎蓋 肇事婦人：被A柱擋到視線

2019-11-05 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



雲林縣李姓老翁昨天傍晚約5點半，騎單車行經虎尾鎮林森路與博愛路口，被駕駛白色自小客車的張姓婦人撞上，老翁遭撞後彈到車輛引擎蓋，接著重摔倒臥在地，張婦緊急煞車，所幸老翁僅受到輕傷。

當時張姓婦人從博愛路行駛到林森路，左轉時疑似未注意到前方騎自行車過馬路的李姓老翁，老翁連人帶車被撞上停在引擎蓋上，車輛前進數公尺後，老翁再彈落地面。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

附近商家與民眾聽聞碰撞聲，紛紛跑出來查看並幫忙叫救護車，附近小吃店老闆說，張婦跟大家說是因為汽車A柱擋到視線，真的沒看見老翁；老闆說，此路段是虎尾重要路口之一車流多，騎車開車要放慢速度多看幾眼好。