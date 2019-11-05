影／超商前聊天竟然也被砍 原來是「烏龍」砍錯人

2019-11-05 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



沒事在超商前聊天，竟然也會被砍。宜蘭蘇姓男子因日前與人在網路互嗆，心生不悅，昨晚開車路過礁溪鄉四城地區時，看到超商門口有一群人聊天，誤以為藍男就是在網路嗆他的男子，持刀械與棍棒上前一陣亂砍，警方獲報出動快打部隊，追逮6名嫌犯，依傷害罪及社會秩序維護法送辦。

藍姓男子與朋友昨晚10時在礁溪鄉四城地區的超商前聊天時，突然有輛車衝向他們停在店門口，蘇男（19歲）等一群人下車拿著西瓜刀、棍棒亂砍，造成藍男及友人的手、背部受傷。

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