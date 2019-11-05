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牛肉麵店瓦斯桶氣爆起火 員工遭高溫灼傷送醫

2019-11-05 15:35聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

新北市新莊區上午傳出瓦斯外洩氣爆意外，造成1名牛肉麵店女員工遭竄出的火勢灼傷，警消獲報後趕忙將起火的瓦斯桶拉出，並以水柱降溫，才成功控制起火，沒有造成進一步爆炸，而傷者經送醫後僅受輕傷，起火原因則還有待調查。

發生火警的牛肉麵店位於新莊福壽街上，今天上午9時許，突然從店面旁防火巷擺放的瓦斯桶中發生小型氣爆，隨即就竄出火焰，雖然員工一度想上前搶救，但因現場擺放的4桶瓦斯桶隨時都有爆炸危險，警消急忙要求現場民眾遠離。

1名57歲牛肉麵店女性員工遭高溫灼傷，所幸送醫治療後並無大礙。消防人員表示，第一時間即疏散民眾，並且救出3名受困火場4樓公寓的民眾，火勢在20分鐘之內撲滅，經確認約有5坪遭燒毀，起火原因則還有待釐清。

現場起火的瓦斯桶被消防人員拉出，並且噴水降溫。記者巫鴻瑋／翻攝
現場起火的瓦斯桶被消防人員拉出，並且噴水降溫。記者巫鴻瑋／翻攝
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1名麵店員工遭高溫灼傷，所幸送醫後並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝
1名麵店員工遭高溫灼傷，所幸送醫後並無大礙。記者巫鴻瑋／翻攝
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