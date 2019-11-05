法國男大生環台鐵馬行 首夜進了派出所

2019-11-05 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市林口警分局下福派出所所長鄭弘基日前值班時，瞥見門前「黑影幢幢」，心想晚上8點多怎會有人到派出所探頭探腦？立刻起身外出了解，發現是2名年輕老外，身上駝著大背包，但一看手邊牽著單車，馬上就明白了。

「趕緊進來坐吧！深秋海邊風大，可別著涼了。」下福所是濱海快速公路旁的偏遠小所，入夜鮮少訪客，何況遠渡重洋，鄭弘基看他們短褲T恤、單車騎得滿頭汗，趕緊領進門休息，拿出台灣高山茶請客，又怕他們餓著了，快速煮1鍋泡麵加雞蛋，就是美味。

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雖然雙方英語都不是很溜，但抽絲剝繭、釐清事實是警察天職，夾雜簡單片語、單字加上比手畫腳，就聊了起來。

原來2人是來自法國的大學生，據稱規畫單車環台旅行已久，終於成行，班機抵台第一天，整理好裝備馬上出發，從桃園大園一路沿著西濱公路往北行，抵達新北林口已經晚上8點多。

他們說，行前就知道台灣對單車族很友善，很多地方設有鐵馬補給站，但沒想到西濱公路有點偏僻荒涼，天黑路遠疲憊騎車，剛好看見路旁告示牌有1行小小英文字寫「單車休息站」，路口還有1艘船，覺得狐疑又好奇，決定過去探探，沒想到出門迎接的人，穿著警察制服，還很熱情。

所長鄭弘基告訴他們，西濱快速公路車速快，建議白天騎車比較安全，打算幫忙介紹借宿宮廟節省開銷，但他們比較想要露營，覺得派出所的停車棚已經很舒適，便搭起帳篷。