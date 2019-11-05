計程車逆向停紅燈被爆料 台中網友見怪不怪：小黃日常

2019-11-05 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市一名網友昨天在臉書社團發照，一輛計程車逆向停在對向車道，網友拍照後上傳，並留言稱「計程車三寶現身」，有網友留言戲稱是「小黃日常」。經查，該地點位於南屯區永春路、益豐路，台中市警局交通大隊表示，逆向停等紅燈已違反道交條例規定，呼籲市民檢附違規時間、地點與涉案車牌號碼，向轄區派出所檢舉，以利後續開罰。

台中市警局交通大隊執法組表示，逆向停在對向車道，已違反道交條例第45條一項三款的規定，不依規定駛入來車道，告發後可處600元以上1800元以下罰鍰，建議市民檢附違規車輛的車牌、時間、地點，向警方或利用警政app進行檢舉，以利台中市警局後續告發、函送裁罰。

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