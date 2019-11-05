北市警局抓通緝犯抓錯人還上銬 議員批：這是公權力？

2019-11-05 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市議員阮昭雄今天下午在議會質詢時爆料，指市警局要抓通緝犯，不料卻抓錯人，痛批市警局有夠扯，公權力可以這樣子無上限嗎？對此，市警局長陳嘉昌表示，確實是抓錯人，在這裡要先向當事人道歉，會再作檢討。

阮昭雄爆料，指陳姓女子走在路上，突然間就被便衣警察抓起來，儘管員警表明是警察身份，不過沒有穿制服，也沒有出示證件，導致陳姓女子相當緊張，數度強調要報案，但員警絲毫不理會，由於陳女爭扎，結果員警竟然直接上銬。

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阮昭雄表示，陳女當時向一旁旅店的店員求助，要求協助報案，此時員警就說要看身分證，陳女拿出身分證後，才發現是抓錯人了。

阮昭雄痛批，抓錯人耶，公權力可以這樣子嗎？難道員警抓通緝犯沒有SOP嗎？中正一分局的便衣警察，到萬華越區辦案，沒有報備嗎？

對此，陳嘉昌表示，中正一分局的員警到萬華抓通緝犯，根據面貌、髮型錯認，在這裡要先道歉，員警執勤上應該要先請對方表明身份？

陳嘉昌坦言，員警執勤確實有疏失，沒有相當把握也不應該要越區辦法，應該要會同當地派出所」員警，會針對該案進行檢討，也已向當事人致歉，會再請督察室做了解。

中正一分局長沈炳信表示，昨已致電向當事人致歉，另已請所長去當事人家中慰問，不過由於當事人心情尚未平復婉拒，會等當事人心情平靜後，再度登門致歉。