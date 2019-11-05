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竹縣外送員半個月5人受傷 肇事主因「爭道行駛」

2019-11-05 14:24聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

美食外送員風潮興起，卻因違規導致交通事故頻傳，險象環生，成為交通安全的隱憂。新竹縣政府警察局統計，竹北市地區自今年10月1日至15日半個月期間，發生5件外送員受傷的交通事故，肇事時間集中於中午11至下午1時及晚間6至8時，肇事原因包含爭（搶）道行駛、未依規定讓車及機車未依兩段式行駛等。

竹縣警局交通隊也分析這群年輕機車族群肇事成因多和騎士的速度、爭道有關，由於外送員受送餐時間限制及論件計酬等因素，經常違規搶快，導致超速、闖紅燈、違規轉彎、看導航不看路況等，造成事故發生。

為提升外送員行車安全，日前交通隊隊長陳鴻德與組長林彦宏前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念，並建議業者定期申請辦理，盼降低事故發生。

另外，交通隊也特製「外送人員安全要領」小卡片至外送訂單熱點及外送員聚集處發送，提醒外送員「拚經濟同時也要顧生命」，包含「1.不超速、不搶快；2.遵守交通規則，不闖紅燈；3.專心騎車，不看手機；4.減速慢行，拼經濟不拼命；5.禮讓行人，不鑽車縫；6.機車請遵守兩段式左轉」，唯有安全才能接更多的訂單，否則途中出車禍，得耗費更多時間及金錢，甚至須負民、刑事責任，反而得不償失。

竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全...
竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念。圖／竹縣警局提供
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竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全...
竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念。圖／竹縣警局提供
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竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全...
竹縣警局交通隊前往Foodpanda竹北駐點，利用業者職前訓練時機，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念。圖／竹縣警局提供
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外送員事故

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