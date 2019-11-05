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影／實習警偕同處理車禍 上機車被學長放鴿子

2019-11-05 14:24聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市平鎮警分局北勢派出所，4日獲報到中豐陸橋處理車禍事故後，處理警員為了迅速恢復交通順暢，偕同處理車禍的實習警員，剛要坐上機車時，前方學長未注意學弟尚未跨上機車，就急忙騎走機車，不小心把學弟「放鴿子」了。網友把行車記錄器影片PO上網，稱警員「被丟包」、「鴿子被放鴿子」。

平鎮警分局北勢派出所副所長蘇士豪今天表示，實習警員未能比照警員，配發警用機車使用，二人獲報才會共乘機車，趕往中豐陸橋處理小擦撞車禍事故。

中豐陸橋車流量大，處理警員為迅速恢復交通順暢，情急迅速騎走機車，還未騎過中豐陸橋，發現後座學弟警員並未座上機車，就停下機車等候學弟跑上前。兩人默契不足發生烏龍，警分局將加強同仁教育訓練，以避免類似情事發生。

桃園市平鎮區中豐陸橋，處理車禍警員，騎機車離去時，忘了載偕同處理實習警員烏龍趣事...
桃園市平鎮區中豐陸橋，處理車禍警員，騎機車離去時，忘了載偕同處理實習警員烏龍趣事。圖／擷取自爆料公社
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桃園市平鎮區中豐陸橋，處理車禍警員，騎機車離去時，忘了載偕同處理實習警員烏龍趣事...
桃園市平鎮區中豐陸橋，處理車禍警員，騎機車離去時，忘了載偕同處理實習警員烏龍趣事。圖／擷取自爆料公社
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車禍事故實習

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