親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

墨西哥毒梟王朝的芬太尼轉型？毒梟版止痛藥流入美國市場

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

8旬老婦騎車出門跌倒滿身傷 才通報失蹤警方就尋獲

2019-11-05 14:09聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方到場時，見到陳婦頭、手部都有血跡，員警原讓陳婦送醫，但陳不願，警方苦勸40分鐘下，才成功勸陳拿出證件，順利連絡上她的家人。

前天晚上8點時，林園警分局忠義所楊姓、郭姓員警巡邏時獲報，稱在大寮區水源路垃圾掩埋場，有老婦人受傷。警方趕往現場，在光線昏暗且一旁是小山坡的現場發現陳婦（80歲）。

由於當時陳婦右手、臉部與衣服上都有染血，機車也倒在一旁，警方研判陳婦身上傷口疑似騎機車跌倒造成。不過在到場員警叫救護車要送陳婦到醫院時，陳堅決不上救護車，救護員只好在現場幫陳婦包紮。

經過員警40多分鐘苦勸，陳婦終於拿出證件，發現當晚7點時家屬才通報失蹤，幸好晚上不久就被警方發現。陳婦兒女也趕到派出所，員警詢問下才得知，原來當天早上陳婦從三民區建工路住家騎車出門，直到晚上被人發現在大寮區內，兒女原本以為母親失蹤，母親被尋獲後，終於放下心中大石。

高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方...
高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方到場時，見到陳婦頭、手部都有血跡，員警原讓陳婦送醫，但陳不願，警方苦勸40分鐘下，才成功勸陳拿出證件。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方...
高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方到場時，見到陳婦頭、手部都有血跡，員警原讓陳婦送醫，但陳不願，警方苦勸40分鐘下，才成功勸陳拿出證件。記者邱奕能／翻攝
分享

救護車失蹤

相關新聞

囧到爆！女捐400萬求神祇治病只換到「功德圓滿」4字

2019-11-05 14:49

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

2019-11-05 13:29

計程車逆向停紅燈被爆料 台中網友見怪不怪：小黃日常

2019-11-05 14:49

空拍定位、投滅火彈 無人機成救災利器

2019-11-05 14:32

北市警局抓通緝犯抓錯人還上銬 議員批：這是公權力？

2019-11-05 14:29

影／實習警偕同處理車禍 上機車被學長放鴿子

2019-11-05 14:24

竹縣外送員半個月5人受傷 肇事主因「爭道行駛」

2019-11-05 14:24

搜救犬隊MRT認證登場 國內外18隊參與

2019-11-05 13:43

全台連鎖朝揚補習班驚爆違法 副董：一切依法

2019-11-05 13:27

救護車出勤火警緩助病婦 高市消：會加強溝通

2019-11-05 13:25

家屬質疑追車致翻車身亡 南檢認警執法適當不起訴

2019-11-05 13:16

精障男被懷疑刺破輪胎 答不出話竟遭3男圍毆喪命

2019-11-05 12:57

83歲阿嬤拄杖走失呆坐公墓 警使命必達送她回家

2019-11-05 12:37

水泥車翻覆造成塞車 孕婦塞在車陣中獲救

2019-11-05 12:12

台南女子流浪到台北 暖警與教會人員助返家

2019-11-05 12:07

影／趁菜販整理收攤 小偷騎車10秒竊走近萬元現金

2019-11-05 11:34

女子情緒失控坐陽台 猛男所長破門救人受傷不自知

2019-11-05 11:32

無人機可投擲滅火彈 台南市義消滅火新利器

2019-11-05 10:09

火警救災遇婦人急病求助 消防員請她另打119惹議

2019-11-05 09:55

撞斷北市路樹被索賠 法官認定勾到枝枒判免賠

2019-11-05 09:50

台中東協廣場地下室火警 濃煙直竄天際

2019-11-05 09:47

影／女朋友在車上羊水破 他開大貨車衝到派出所求助

2019-11-05 09:07

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32

孕婦頻腹瀉 遭老爸女友偷餵洗碗精

2019-11-05 00:20

墜橋意外 奧萬大遊樂區全面安檢

2019-11-05 00:13

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

男子離家多天又跌傷 派出所內與父相擁

2019-11-04 22:14

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術

2019-11-04 15:40

三重住宅火警6人送醫 起火戶誇張塞滿雜物

2019-11-04 15:11

債務糾紛？ 麻將打一半被開槍

2019-11-04 14:13

沒駕照拒檢逃逸 機車騎士高雄市區亂竄仍遭逮

2019-11-04 13:15

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

三重住宅火警救出3人 1人意識模糊送醫

2019-11-04 12:28

男童墜橋喪命引關注 新北3觀光吊橋無縫隙

2019-11-04 12:27

影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34
看更多

熱門文章

郭台銘告網友：任何人都不能詛咒我母親 忍無可忍報案

2019-11-05 11:40

台中東協廣場地下室火警 濃煙直竄天際

2019-11-05 09:47

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

2019-11-05 13:29

太陽花判國賠退警怒吼 號召戴口罩上街抗爭

2019-11-04 18:55

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

騎士闖紅燈…員警開單搞烏龍 網友：蠻牛又有題材了

2019-11-05 09:39

男點牛排番茄醬超多還被嗆？店家打臉曝真相網批「奧客」

2019-11-05 10:15

28萬元頂級自行車涉侵權 法拉利跨海求償百萬勝訴

2019-11-05 01:50

手機那頭傳來少女尖叫聲 女友被抱下堤防性侵

2019-11-05 11:17

男童墜奧萬大吊橋亡 家屬招魂場面哀戚

2019-11-04 19:07

得知她要嫁人 他在色情網站散布性愛影片判賠50萬

2019-11-05 07:39

「太陽花」學運驅離判國賠 退警號召上街抗議台南響應

2019-11-05 11:02

屁孩為了女生結怨尋仇 結果砸錯車被譏笑還中槍倒地

2019-11-04 16:51

無照騎車拒檢 大嬸「領」15警員馬路繞圈圈

2019-11-05 00:12

影／借車讓友酒駕坐他車 台中有9人連坐罰

2019-11-05 10:34

王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05

火警救災遇婦人急病求助 消防員請她另打119惹議

2019-11-05 09:55

男童墜奧萬大吊橋亡 園區經理15萬元交保

2019-11-04 21:04

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

偷拍女副理裸照想炫耀 事後傳遍百人群組他賠慘了

2019-11-05 14:37

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top