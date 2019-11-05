8旬老婦騎車出門跌倒滿身傷 才通報失蹤警方就尋獲
2019-11-05 14:09
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄陳姓老婦騎車出門，卻在晚上時於昏暗的山坡邊跌倒受傷，被路過民眾發現報案，警方到場時，見到陳婦頭、手部都有血跡，員警原讓陳婦送醫，但陳不願，警方苦勸40分鐘下，才成功勸陳拿出證件，順利連絡上她的家人。
前天晚上8點時，林園警分局忠義所楊姓、郭姓員警巡邏時獲報，稱在大寮區水源路垃圾掩埋場，有老婦人受傷。警方趕往現場，在光線昏暗且一旁是小山坡的現場發現陳婦（80歲）。
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由於當時陳婦右手、臉部與衣服上都有染血，機車也倒在一旁，警方研判陳婦身上傷口疑似騎機車跌倒造成。不過在到場員警叫救護車要送陳婦到醫院時，陳堅決不上救護車，救護員只好在現場幫陳婦包紮。
經過員警40多分鐘苦勸，陳婦終於拿出證件，發現當晚7點時家屬才通報失蹤，幸好晚上不久就被警方發現。陳婦兒女也趕到派出所，員警詢問下才得知，原來當天早上陳婦從三民區建工路住家騎車出門，直到晚上被人發現在大寮區內，兒女原本以為母親失蹤，母親被尋獲後，終於放下心中大石。
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