搜救犬隊MRT認證登場 國內外18隊參與

2019-11-05 13:43 中央社 台北5日電



「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」今天登場，消防署表示，共有國內、外18支隊伍參加，採日夜36小時搜救流程測驗，其中一名裁判官為消防署特種搜救隊隊員詹天文。

消防署今天發布新聞稿表示，為持續展現台灣災害搜救犬在國際上的能見度及表現力，5日起至7日將於消防署訓練中心、國立自然科學博物館及南投縣集集鎮武昌宮舉辦「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」活動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

同時，共計有國內、外18支隊伍報名參加，其中一隊來自於日本RDTA救難犬訓練協會。

消防署說，MRT救援能力認證，每年在歐美地區約舉辦5個場次；亞洲區除韓國於2008年舉辦外；消防署也在2017年舉辦且成果豐碩，台灣計有7隻搜救犬取得考試認證，獲得國際搜救隊伍的肯定。

這次認證活動由IRO國際搜救犬組織指派國際總裁判官、比利時國籍的勞斯（Denis Laus）率10名裁判官擔任，消防署指出，其中一名裁判官為消防署特種搜救隊隊員詹天文。還有來自澳洲和日本的2名實習裁判官及6名觀察員也一同來台見證、觀摩學習。

消防署說明，認證過程是依據INSARAG Guideline國際任務救援指南、IRO MRT認證指南，以及搜救犬緊急醫療術科測驗等。

其中，搜索科目每隊（一人一犬為一隊）需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每一場次為20分鐘的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，通過門檻需找出受困民眾7成以上，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗犬與人的溝通能力與平日訓練表現。

消防署表示，另因應每次災害發生並非相同類型，所以這次認證場地內容是根據台灣近年來常見的災區類型，而設計出倒塌建築物、土石流及長隧道走山土石崩坍等情境，考驗受測隊伍高度默契與耐心。

MRT是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署說，此為驗證各國搜救隊伍搜索能力的展現，參加MRT隊伍能力資格必須已通過IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證，才能參加這項更嚴竣的考試。