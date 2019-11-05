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搜救犬隊MRT認證登場 國內外18隊參與

2019-11-05 13:43中央社 台北5日電

「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」今天登場，消防署表示，共有國內、外18支隊伍參加，採日夜36小時搜救流程測驗，其中一名裁判官為消防署特種搜救隊隊員詹天文。

消防署今天發布新聞稿表示，為持續展現台灣災害搜救犬在國際上的能見度及表現力，5日起至7日將於消防署訓練中心、國立自然科學博物館及南投縣集集鎮武昌宮舉辦「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」活動。

同時，共計有國內、外18支隊伍報名參加，其中一隊來自於日本RDTA救難犬訓練協會。

消防署說，MRT救援能力認證，每年在歐美地區約舉辦5個場次；亞洲區除韓國於2008年舉辦外；消防署也在2017年舉辦且成果豐碩，台灣計有7隻搜救犬取得考試認證，獲得國際搜救隊伍的肯定。

這次認證活動由IRO國際搜救犬組織指派國際總裁判官、比利時國籍的勞斯（Denis Laus）率10名裁判官擔任，消防署指出，其中一名裁判官為消防署特種搜救隊隊員詹天文。還有來自澳洲和日本的2名實習裁判官及6名觀察員也一同來台見證、觀摩學習。

消防署說明，認證過程是依據INSARAG Guideline國際任務救援指南、IRO MRT認證指南，以及搜救犬緊急醫療術科測驗等。

其中，搜索科目每隊（一人一犬為一隊）需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每一場次為20分鐘的災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試等，通過門檻需找出受困民眾7成以上，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗犬與人的溝通能力與平日訓練表現。

消防署表示，另因應每次災害發生並非相同類型，所以這次認證場地內容是根據台灣近年來常見的災區類型，而設計出倒塌建築物、土石流及長隧道走山土石崩坍等情境，考驗受測隊伍高度默契與耐心。

MRT是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署說，此為驗證各國搜救隊伍搜索能力的展現，參加MRT隊伍能力資格必須已通過IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證，才能參加這項更嚴竣的考試。

搜救犬韓國建築

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