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迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

2019-11-05 13:29聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

迪卡儂新竹旗艦店後方倉庫進貨處堆放的紙箱今早因不明原因起火燃燒，消防人員獲報趕抵，15分鐘就將火撲滅，迪卡農人員也按照火警事件緊急應變處理流程，在第一時間疏散民眾，整起事件未造成人受傷，起火原因仍待調查釐清，在確認安全沒問題前，迪卡儂新竹旗艦店先暫停營業。

新竹市消防局表示，今天上午接獲民眾報案，指迪卡儂新竹旗艦店出現濃煙，消防人員趕抵，發現是後方倉庫堆放的雜物與紙箱起火，立刻佈水線滅火，未造成人員受傷，火勢也未蔓延。

迪卡儂新竹旗艦店指出，火警發生時才剛營業，店內顧客不多，因有煙霧飄進賣場，賣場人員便按照火警事件緊急應變處理流程疏散民眾，目前先停止營業，待確認賣場安全後才會恢復，起火原因仍調查釐清中。

迪卡儂新竹旗艦店後方倉庫進貨處堆放的紙箱今早因不明原因起火燃燒。圖／民眾提供
迪卡儂新竹旗艦店後方倉庫進貨處堆放的紙箱今早因不明原因起火燃燒。圖／民眾提供
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迪卡儂新竹旗艦店後方倉庫進貨處堆放的紙箱今早因不明原因起火燃燒。圖／民眾提供
迪卡儂新竹旗艦店後方倉庫進貨處堆放的紙箱今早因不明原因起火燃燒。圖／民眾提供
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