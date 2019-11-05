全台連鎖朝揚補習班驚爆違法 台南分部：由總公司答覆

2019-11-05 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



即將上市、在全台有20多個分部的朝揚補習班爆出違法，台南市議員蔡旺詮今天在總質詢中爆料，指補習班不僅傳出向家長兜售未上市股票，同時在台南的兩間補習班，還把學生反鎖在違法教室內上課，以避免被稽查，同時涉及違法減薪，「這樣的公司居然還要上市，會不會太離譜」。

而中午記者去電補習班的台南崇學分部，曹姓班主任表示不方便就這些事情做答覆，將轉給總公司，讓總公司決定後續要如何處理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而教育局局長鄭新輝表示，針對可能涉及的違法事項，將結合市府相關單位、籌組聯合稽查小組，前往稽查。

蔡旺詮在議會中表示，他是因為有員工陳情違法減薪一事，一路追查下去，才發現這間大型的連鎖補習班，竟然問題一大堆。

他表示，員工陳情補習班要減半薪，同時要員工簽第二份合約，同意減薪，這已經違反勞基法規定「持續性工作不得簽訂定期契約」，目前全案由勞工局調處中，但資方不僅拒不出席調解會議，態度還非常強硬。

他指出，朝揚補習班在台中、桃園等地都有分部，全台有20幾間，去年到台南擴點，目前已有崇學與永福兩個分部，依照補習班向教育局申請立案的資料，崇學申請在2、3樓上課，結果學生卻在4、5樓都有，為了避免被稽查，補習班不僅在電梯口張貼「如果進入4、5樓等於是違法侵入民宅」的字樣，同時把樓梯口都裝上門並加鎖，禁止外人出入，「萬一發生火災，學生災死在裡面，誰要負責」

永福的情況也相同，登記是在1、2樓，但學生卻在3樓上課，蔡旺詮表示，這不僅已經違反相關法令，補習班未如實申報面積，也涉及逃漏稅。而教育局在去年底已稽查崇學分部，但根本上不了4、5樓，「有稽查等於沒稽查」