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全台連鎖朝揚補習班驚爆違法 台南分部：由總公司答覆

2019-11-05 13:27聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

即將上市、在全台有20多個分部的朝揚補習班爆出違法，台南市議員蔡旺詮今天在總質詢中爆料，指補習班不僅傳出向家長兜售未上市股票，同時在台南的兩間補習班，還把學生反鎖在違法教室內上課，以避免被稽查，同時涉及違法減薪，「這樣的公司居然還要上市，會不會太離譜」。

而中午記者去電補習班的台南崇學分部，曹姓班主任表示不方便就這些事情做答覆，將轉給總公司，讓總公司決定後續要如何處理。

教育局局長鄭新輝表示，針對可能涉及的違法事項，將結合市府相關單位、籌組聯合稽查小組，前往稽查。

蔡旺詮在議會中表示，他是因為有員工陳情違法減薪一事，一路追查下去，才發現這間大型的連鎖補習班，竟然問題一大堆。

他表示，員工陳情補習班要減半薪，同時要員工簽第二份合約，同意減薪，這已經違反勞基法規定「持續性工作不得簽訂定期契約」，目前全案由勞工局調處中，但資方不僅拒不出席調解會議，態度還非常強硬。

他指出，朝揚補習班在台中、桃園等地都有分部，全台有20幾間，去年到台南擴點，目前已有崇學與永福兩個分部，依照補習班向教育局申請立案的資料，崇學申請在2、3樓上課，結果學生卻在4、5樓都有，為了避免被稽查，補習班不僅在電梯口張貼「如果進入4、5樓等於是違法侵入民宅」的字樣，同時把樓梯口都裝上門並加鎖，禁止外人出入，「萬一發生火災，學生災死在裡面，誰要負責」

永福的情況也相同，登記是在1、2樓，但學生卻在3樓上課，蔡旺詮表示，這不僅已經違反相關法令，補習班未如實申報面積，也涉及逃漏稅。而教育局在去年底已稽查崇學分部，但根本上不了4、5樓，「有稽查等於沒稽查」

他同時還接到檢舉，指公司目前正在籌備上市，依法未上市股票的售價應該是一股10元，但公司卻賣給學生家長30元，還向家長鼓吹「一上市就會漲到60元」，也違反法令。

台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為...
台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為避免被稽查，樓梯間都鎖死。記者修瑞瑩／攝影
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台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為...
台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為避免被稽查，樓梯間都鎖死。記者修瑞瑩／攝影
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台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法。記者修瑞瑩／攝影
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台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為...
台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，其中台南崇學分部為避免被稽查，樓梯間都鎖死。記者修瑞瑩／攝影
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台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，圖為電梯張貼告示，...
台南市議員蔡旺詮上午在總質詢中踢爆大型連鎖補習班涉及多項違法，圖為電梯張貼告示，禁止外人進入違規教室內。記者修瑞瑩／攝影
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補習教育局逃漏稅

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