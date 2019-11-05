家屬質疑追車致翻車身亡 南檢認警執法適當不起訴

2019-11-05 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



27歲陳姓男子8月9日凌晨駕駛轎車在安南區海佃路一段闖紅燈，左轉府安路急速離去，台南市警三分局安中派出所發現後前往攔檢，陳見狀加速駛離，警員在後跟隨，陳緊張再度闖紅燈，擦撞河堤護岸後轉向路邊民宅水泥圍牆及鐵捲門後反彈道面翻覆身亡，家屬質疑員警執法不當，警方函送兩警釐清責任，台南地檢署調查認員警執法蒐證手段合於比例原則，且未遲誤救護，因此偵結不起訴。

檢方調查，安中派出所洪姓、許姓員警，8月9日凌晨3時37分駕駛巡邏車沿府安路五段由東向西行駛巡邏街道，行經安南區海佃路一段與府安路五段交岔路口右轉時，發現陳駕駛自小客車由海佃路一段闖紅燈左轉府安路急速離去，欲前往攔檢，陳見狀加速駛離，警車即在後跟隨，致陳因心生緊張，在府安路三、四段與安和路一段交岔路口再度闖紅燈後，擦撞右邊河堤護岸，又斜轉向對向路邊府安路三段門前花台水泥圍欄及鐵捲門後，反彈回道路上並翻覆，陳送醫不治。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

死者家屬質疑，警員執行勤務違反比例原則，且警員發現死者翻車時未即時救援，導致陳死亡。

檢察官認為，依警察職權行使法第8條、刑事訴訟法第231條第2、3項、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第10條之規定，警員對於死者當時深夜高速闖紅燈與警車擦身而過仍快速駛離，基於警察實務經驗研判有啟動犯罪偵查、交通稽查的必要，尾隨蒐證是合法且適當的。

同時，依警員配戴攝影機、路口監視器影像，跟隨陳自小客車時，因是深夜時段，人車稀少，且該路段一側為河堤，沿路交岔路口不多，如在後跟隨尚不致造成道路行人及陳行車安全，跟隨期間除多次間斷減速外，並於發現死者不顧警車跟隨稽查，反而加速逃逸，甚至闖紅燈差點擦撞綠燈通過車輛時，即放棄跟隨，因此，兩警偵查及交通稽查作為合於比例原則，並無不法。

另依員警配戴攝影機、民宅監視器、第三分局勤務指揮中心受理案件紀錄表、通報語音紀錄、警員手機撥話截圖等資料，被告2人並未遲誤通報救援。