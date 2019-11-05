83歲阿嬤拄杖走失呆坐公墓 警使命必達送她回家
2019-11-05 12:37
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
台南市白河區83歲阿嬤疑患有失智，從家中拄著拐杖離家約2公里後迷途，虛弱坐在內角公墓，經警方獲報將阿嬤帶回安置，警員又挨家挨戶協尋數十戶人家，花約4小時終於幫阿嬤走到回家的路。
白河分局內角派出所警員王仁富，日前接獲民眾報案，稱有名阿嬤虛弱坐在內角公墓前，王趕至發現阿嬤語無倫次，無法說出自身姓名及住處，只好先將阿嬤帶回派出所安置。
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王仁富研判，阿嬤應該當地村落人家，因線索有限，正好土法煉鋼挨家挨戶協尋，經花了近1小時辛苦詢查數十戶人家無所獲，最後經當地一間機車行老闆告知，終於確認阿嬤身分，家人獲報趕往，才驚覺阿嬤走失，感謝警方辛苦相助。
阿嬤家屬向警方表示，阿嬤有年邁失智情形，可能是思念親人而外出散步，未來會持續注意。
白河警分局長朱信憲呼籲，對於家中有失智疾病的年長者，可於其所穿著的衣物繡上家屬的聯絡電話，也可向台南市政府社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。
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