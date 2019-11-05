台南女子流浪到台北 暖警與教會人員助返家

2019-11-05 12:07 中央社 台北5日電



台南一名24歲林姓女子疑憂鬱症病發而獨自搭車北上流浪，幸經教會人員察覺有異，協助將她帶往派出所求助，經警方細心照護卸下心防，才循線聯繫上林女父親，讓一家平安團聚。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下三民派出所警員白曉帆、盧盈丞日前晚間執勤時，適逢一名教會工作人員帶著林女到所報案，並稱林女獨自在教會坐一整天，但因教會夜間要關門，才上前詢問她是否需要協助。

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教會人員說，經詢問發現林女似乎表達能力有異，才帶她到派出所尋求協助。

經警方細心照顧後，逐漸卸下心房的林女才主動將證件提供警方查詢，同時得知林女身上金錢用盡，已露宿公園好幾天，白曉帆也自掏腰包買便當和飲水供林女食用。

警方透過林女所提供證件且多方查詢確認後，終於聯繫上林父，他表示，女兒原本在台北就讀大學，但因罹患憂鬱症，才休學返回台南住家休養，推斷女兒可能是病發後誤以為仍在台北念書，才獨自一人搭車北上。

林父隨後獲知女兒在外流浪數日，感到相當心疼，但看到女兒平安歸來，也對員警熱心協助充滿感激。