影／趁菜販整理收攤 小偷騎車10秒竊走近萬元現金

2019-11-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市潭子區潭水亭附近一家菜販，本月1日劉姓老闆娘在貨車後方收攤整理蔬菜，一名身穿白色上衣、白色安全帽的男子騎車靠近駕駛座車窗，竟伸手竊走黑色腰包，前後過程不到10秒，偷竊行徑全被監視器拍下。台中市警方已鎖定竊嫌身分，今早通知男子盡速到案說明，全案朝竊盜罪嫌偵辦。

臉書社群「爆料公社」今早有網友發文，「案發時間108年11月1號中午一點於潭子區早上傳統市場，發生竊盜案件，寒冷的早上天都沒有亮，市場的攤販五點就要起來開始做工作，小偷好手好腳不工作，專門偷菜攤辛苦的汗水錢⋯真的很可惡！（提醒案件還沒有結果之前所有的市場攤販一定要特別注意自身的錢財及這台機車的車牌，免得在遇害）」。

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台中市警局豐原分局潭子分駐所副所長許逸維表示，被害的菜販劉姓老闆娘昨天中午到所內報案，劉女的黑色腰包失竊，損失金額約近1萬元，警方昨調閱相關監視器，已鎖定特定男子，並通知到案說明。

劉女本月1日中午忙著收拾攤販，她在小貨車後方整理蔬菜，未料一名身穿白色上衣、白色安全帽的男性竊嫌騎機車靠近小貨車，察覺駕駛座窗戶未關，竟伸手竊走一只黑色腰包，並騎車逆向往北屯區市區方向逃逸，前後過程不到10秒，全被監視器拍下。

警方表示，劉女當天有到潭子分駐所詢問有無人撿到包包，但並未報案。據了解，劉女請隔壁水果攤販協助調閱監視器，昨天發現黑色腰包果然被竊走，中午再到潭子所報案，並提供相關監視器畫面。