女子情緒失控坐陽台 猛男所長破門救人受傷不自知

2019-11-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市女子前晚情緒失控，坐在公園南路大樓6樓陽台，不斷大吼大叫，台南市警五分局立人派出所長陳俞宏等人馬上趕到現場，陳俞宏擔心她因情緒失控發生意外，情況危急破門進入，迅速將女子控制後，由家屬陪同將她強制送往醫治療，在破門過程中陳俞宏右手遭玻璃割傷，仍不顧傷勢上前救人，家屬相當感激。

本月3日晚間8點多，立人派出所長陳俞宏、警員陳柏偉到達現場發現女子坐在6樓陽台，情緒失控不斷大吼大叫，隨時有墜樓危險，立即上樓處理。女子家人被反鎖門外焦急不已，詢問得知她因與家人發生爭執，情緒低落的她晚間趁父母外出將大門反鎖，獨自坐在陽台放聲大喊。

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陳俞宏擔心女子因情緒失控發生意外，情況危急決定破門進入，馬衝向陽台將女子控制，由家屬陪同將女子強制送往醫治療。在破門過程中所長陳俞宏右手遭玻璃割傷，仍不顧傷勢上前救人，家屬感激不已。

據了解，陳俞宏來自基層，今年6月甫派任所長，工作認真，凡事親力親為，績效良好，對為民服務案件特別重視。他身高183公分的他，勤餘喜好健身，經常在健身房肌力訓練，身材魁梧壯碩，同仁私底下稱呼他是「陽光猛男」所長。

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