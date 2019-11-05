無人機可投擲滅火彈 台南市義消滅火新利器

2019-11-05 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



科技進步，無人機也可運用於滅火救災，台南市消防局通訊義消中隊，網羅具有無人機應用操作技術的義消人員，除了利用空拍機即時拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官及搶作人員滅火外，中隊長王璟瑞今天說，中隊本月起正在訓練以無人禨投擲滅火彈，可以用在高樓初期滅火或是消防車難以到達的地方如防風林，展開局部滅火。

台南市消防局成立通訊義消中隊近2來，目前共有40多名成員，這些無人禨高手都來自民間各行各業，大多是上班族，有通信行經理、電腦工程人員、中藥行老闆，他們原本都是熱心助人的打火兄弟，響應消防局成立通訊中隊後，開始接觸無人禨，每個月接受常訓後，廣泛運用無人禨救災。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

通訊義消中隊長王璟瑞說，今年6月間，安平漁光島外海域有3人被大浪捲走溺水，岸際人員一時無法確認他們溺人地點，動用無人機飛行到外海，5分鐘內確認溺水地點，迅速由救生艇人員救上岸。

「夜間密集住宅區大火，無人機可高空拍攝，輔助現場指揮官觀察視角。」王璟瑞說，南區新興路觀光夜市內深夜發生民宅大火，無人機在上空拍照，發現火勢有延燒到後方民宅的趨勢，操作無人機的義消向指揮官回報，立即增派水線防護，有效阻止大火延燒。