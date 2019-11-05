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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

火警救災遇婦人急病求助 消防員請她另打119惹議

2019-11-05 09:55聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局今天凌晨據報銀行發生火警，附近地區也停電，第一批趕到現場的警、消遇婦人求助，表示獨居的老母親身體不舒服，她又因停電開不了母親住處鐵門，請求將母親送醫，但救護人員認為「一案歸一案」，要她另打119求救，引起非議。

高雄市消防局副局長王宗展今天上午表示，一般在救災現場可能是單一事件或複合事件，今天凌晨的事故是有複合事件的問題，一開始以為火災，後來確認是停電，隊員到場以救災為主，不知是否有傷亡，隊員第一時間接到婦人請求，反應不快，應向現場指揮官報告，由指揮官來統一調度，看是不是馬上由現場人員支援，或請指揮中心加派人車，隊員在溝通上有疏失，才讓產生誤解。

據了解，今天凌晨近5點，高雄市三民區建國一路土地銀行冒煙，119據報，派人車趕去銀行，事後發現附近地區纜線故障，造成4000多戶停電，銀行發電機自動啟動，才產生大量黑煙。

當新興消防分隊人車先趕到銀行，正了解是否發生火警，1名王姓婦人趕來向警、消求助，表示她80多歲的母親獨居在附近，打電話說人不舒服，但她到母親住處，因停電她無法打開鐵門，因母親有心臟病和高血壓，她擔心母親出問題，請求消防人員幫忙將母親送醫。不過，先遣救護人員稱他們來處理火警，要「一案歸一案」要請她再打119，讓旁人聽了傻眼。

後來婦人另打119後，在場消防隊架梯上王婦母親家2樓，才開門將王的老母親送醫。

婦人因母親家停電，母親身體不舒服，在救護員稱「一案歸一案」後再打119求助。圖／...
婦人因母親家停電，母親身體不舒服，在救護員稱「一案歸一案」後再打119求助。圖／讀者提供
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婦人因母親家停電，母親身體不舒服，在救護員稱「一案歸一案」後再打119求助。圖／...
婦人因母親家停電，母親身體不舒服，在救護員稱「一案歸一案」後再打119求助。圖／讀者提供
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婦人因母親身體不舒服，向另在附近的警、消求助將母親送醫。圖／讀者提供
婦人因母親身體不舒服，向另在附近的警、消求助將母親送醫。圖／讀者提供
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停電高雄市

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