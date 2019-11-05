撞斷北市路樹被索賠 法官認定勾到枝枒判免賠

2019-11-05 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



台北市一棵路樹被陳姓男子駕駛的營業大貨車撞斷，市府向通運公司求償4萬多元。業者辯稱，路樹管理不當，貨車才會勾到枝枒釀禍；公園處反駁，年初才修剪。法官檢視肇事照片等事證，發現倒地樹幹枝枒茂密，採信業者說法，認定陳無駕駛過失，判免賠。全案可上訴。

北市府工務局公園路燈工程管理處提告指出，陳男今年3月27日上午9點半多駕駛大貨車，撞斷忠孝東路5段360號前由公園處維護管理的台灣欒樹，依台北市行道樹管理維護自治條例規定，向通運公司求償台灣欒樹基本單價並加計6倍，以及補植費共4萬1638元。

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通運公司答辯，陳姓駕駛暫停肇事路段停車格，欲駛出停車格時，因無法注意到路樹枝枒逾越人行道邊線（黃線），才會勾住枝枒，導致整棵路樹斷裂，肇因實為路樹管理不當，陳無過失。

公園處反駁，營業用大貨車依法不得停放肇事路段客貨兩用停車格，毀損的路樹在今年初有依規定修剪，保持樹下高度4公尺供車輛通行。往來車輛如依交通規則正常行駛，應不至於勾住枝枒並導致斷裂。

基隆地方法院查出，斷裂的台灣欒樹種在人行道，人行道與馬路高低差約20公分，路樹兩旁各豎立「貨車裝卸專用區」、「騎樓、人行道禁止停車」告示牌。

法官考量路樹距車道有相當距離，車輛亦無法駛上人行道等情事，認定路樹斷裂，並非公園處所主張由陳駕車撞斷，而是業者所稱車輛勾纏枝枒造成。

法官指出，假如路樹或其枝枒未逾人行道邊線，陳縱然違規停車，也僅是單純違反交通法規，不至於毀損路樹。