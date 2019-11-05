影／女朋友在車上羊水破 他開大貨車衝到派出所求助

2019-11-05 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



「我女朋友的羊水破在車上！」台中市李姓男子上月底神情緊張衝進派出所內，著急的向值班警員求助，警方詢問才知，李開大貨車載懷胎9月的女友，未料女友突然在右前座破水，他擔心因大貨車高度過高，無法順利攙扶、移動女友，因此開到派出所前向警方求助，警方也馬上撥打119，通知救護車到場，協助李的女友送醫，李的女友送醫後，也順利產下女嬰。

台中市第六警分局市政所表示，上月30日晚間近11時許，警員警員蘇子翔在派出所值班時，李姓男子（48歲）開著大貨車到派出所門口，神情慌張的跑進值班台向警員求助，李稱懷胎的戴姓女友（43歲）的羊水破了，需要立即送醫，警員見戴女坐在右前座上，兩腿間因羊水破裂而大量出血，表情痛苦。

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