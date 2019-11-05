親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32聯合報 記者戴永華／即時報導

蘇澳到底得罪了誰？」近年來宜蘭大災難幾乎都發生在蘇澳鎮，包括9年前創意遊覽車墜海，去年普悠瑪翻覆，直到最近的斷橋，每件都引起國人關注且都發生在10月，其中創意遊覽車墜海與普悠瑪翻車更在同一天，諸多巧合，讓人議論不斷。

蘇澳人不免想到更早些，台灣教育史上最嚴重的學生死傷意外也發生在蘇澳鎮。民國66年4月18日，公私立大專院校師生聯合訪問團93人，參觀十大建設的蘇澳港工程，當天分乘兩艘遊艇出海，其中一艘船被突如其來的大浪打翻，很多學生落海載浮載沉，雖有路過漁船協助救人，最後仍造成32人不幸罹難，震驚國人。

蘇花公路最嚴重的遊覽車事故發生蘇澳鎮，9年前10月21日梅姬颱風與東北季風共伴效應，造成整個蘇澳鎮大淹水，蘇花公路邊坡土石大坍方埋了好幾輛車，共造成26人死亡與失蹤，其中一輛是司機，導遊與19名大陸旅客的創意遊覽車遭落石擊中墜海。這起駭人意外，讓陸客從此往返花蓮改搭火車，不走蘇花公路。

去年普悠瑪列車在蘇澳新馬車站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷，也是10月21日，兩起舉世關注的重大意外竟發生在同一天，恐怖巧合讓人嚇到發毛；而這次10月1日，蘇澳鎮南方澳跨港大橋突然斷裂，壓垮橋下漁船，造成6名外籍漁工不幸罹難。

近年來，宜蘭縣最嚴重的三起重大意外事故都發生在蘇澳鎮，時間都在10月，文史工作者廖大慶不禁感嘆說，多災多難的「蘇澳到底得罪了誰？」蘇澳鎮長李明哲表示，很多巧合難以解釋，但不管天災人禍，大家應該往前看，斷橋後振興工商乃首要之務，蘇澳鎮會建立中央與地方的溝通平台，爭取資源，努力讓蘇澳鎮在斷橋後重新站起來。

空勤總隊花蓮隊拍到遊覽車從蘇花公路墜落的慘狀，當年共造成26人死亡與失蹤。 圖/...
空勤總隊花蓮隊拍到遊覽車從蘇花公路墜落的慘狀，當年共造成26人死亡與失蹤。 圖/空總花蓮隊提供.本報資料照
分享
蘇花公路9年前發生最嚴重的死傷意外，因為颱風帶來大坍方，把遊覽車也埋了，造成26...
蘇花公路9年前發生最嚴重的死傷意外，因為颱風帶來大坍方，把遊覽車也埋了，造成26人死亡失蹤。 圖/本報資料照
分享

蘇澳遊覽車

相關新聞

男子離家多天又跌傷 派出所內與父相擁

2019-11-04 22:14

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術

2019-11-04 15:40

三重住宅火警6人送醫 起火戶誇張塞滿雜物

2019-11-04 15:11

債務糾紛？ 麻將打一半被開槍

2019-11-04 14:13

沒駕照拒檢逃逸 機車騎士高雄市區亂竄仍遭逮

2019-11-04 13:15

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

三重住宅火警救出3人 1人意識模糊送醫

2019-11-04 12:28

男童墜橋喪命引關注 新北3觀光吊橋無縫隙

2019-11-04 12:27

影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34

台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10

轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08

「這種小熊軟糖是毒品！」 警分局宣導反毒反詐騙

2019-11-04 10:59

三件孩童意外 清水消防分隊：別太相信防護措施而鬆懈

2019-11-04 10:55

為防成為奧萬大吊橋事件翻版 高雄茂林區主動安檢

2019-11-04 10:55

幼童墜奧萬大吊橋亡 民憂吊橋安全有漏洞

2019-11-04 10:53

外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送

2019-11-04 10:48

台南國聖橋旁起火 連燒一天一夜惹民怨

2019-11-04 10:28

東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51

研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎

2019-11-04 09:42

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51

煞車推倒後椅背 整桶熱豆漿淋女童

2019-11-04 00:33

滯台45天「要不到薪」 緬甸12船員求助

2019-11-04 00:30

在台念大學 韓籍生淪詐團車手

2019-11-04 00:30

蛋襲陳超明服務處 3國中生到案

2019-11-04 00:24

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07
看更多

熱門文章

說出願「以一換一」求才 她月薪34.5萬的工作飛了

2019-11-04 14:43

1歲半童墜奧萬大吊橋亡 男童父親：他一屁股跌坐洞上

2019-11-04 12:31

寫紅包袋「聘金捌拾萬」字醜 他徵代筆留言一整個歪樓

2019-11-04 11:27

台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10

外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送

2019-11-04 10:48

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51

碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

有這款雙B露營車？ BMW車身被截斷當尾車

2019-11-04 15:19

人妻5度尾隨出差的老公 終在飯店浴室抓到小三

2019-11-04 12:40

男童墜奧萬大吊橋亡 家屬招魂場面哀戚

2019-11-04 19:07

除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路

2019-11-04 11:46

影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12

太陽花判國賠退警怒吼 號召戴口罩上街抗爭

2019-11-04 18:55

屁孩為了女生結怨尋仇 結果砸錯車被譏笑還中槍倒地

2019-11-04 16:51

三件孩童意外 清水消防分隊：別太相信防護措施而鬆懈

2019-11-04 10:55

台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳

2019-11-04 11:34

東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51

客要求說通關密語才開門 外送員氣炸：不是讓你玩的

2019-11-04 12:39

轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08

王瞳寫卡片與馬俊麟共用記事本 馬妻提告求償4百萬

2019-11-04 18:05

84歲老翁失蹤8天 今在溪床找到遺體

2019-11-04 16:17

研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎

2019-11-04 09:42

超扯八點檔！摻洗碗精入孕婦水壺害腹瀉 父親女友幹的

2019-11-04 16:23

假冒警察掃黃性侵賣淫女 男大生夥同女友強盜再遭訴

2019-11-04 11:17

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58

男童墜橋喪命引關注 新北3觀光吊橋無縫隙

2019-11-04 12:27

三重住宅火警6人送醫 起火戶誇張塞滿雜物

2019-11-04 15:11

男童墜奧萬大吊橋亡 園區經理15萬元交保

2019-11-04 21:04

幼童墜奧萬大吊橋亡 民憂吊橋安全有漏洞

2019-11-04 10:53

閨密約會沒參加她的生日派對 她批傻眼瞎妹結果慘了

2019-11-04 15:42

男子怒摔急診室金屬架還辱罵醫師 遭判刑3月

2019-11-04 10:19

半夜刺死熟睡前夫、女兒 印尼婦殺人判28年

2019-11-04 14:52

2歲童墜橋亡／童父：橋晃妻牽兒手滑掉 兒跌出洞

2019-11-04 14:16

男嬰遭床護欄「卡死」 製造與通路商共賠440萬

2019-11-04 15:38

恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32

男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術

2019-11-04 15:40

中華民國護照搶手 男賣1萬被騙實拿3千被起訴

2019-11-04 19:44

雄監受刑人死亡案缺關鍵畫面 檢方不敢排除施虐

2019-11-04 17:08

台南聯法拍會明天登場 2014年中華小貨車下殺5折

2019-11-04 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top