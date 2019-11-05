恐怖巧合？ 宜蘭重大死傷意外 都在蘇澳、都在10月

2019-11-05 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



「蘇澳到底得罪了誰？」近年來宜蘭大災難幾乎都發生在蘇澳鎮，包括9年前創意遊覽車墜海，去年普悠瑪翻覆，直到最近的斷橋，每件都引起國人關注且都發生在10月，其中創意遊覽車墜海與普悠瑪翻車更在同一天，諸多巧合，讓人議論不斷。

蘇澳人不免想到更早些，台灣教育史上最嚴重的學生死傷意外也發生在蘇澳鎮。民國66年4月18日，公私立大專院校師生聯合訪問團93人，參觀十大建設的蘇澳港工程，當天分乘兩艘遊艇出海，其中一艘船被突如其來的大浪打翻，很多學生落海載浮載沉，雖有路過漁船協助救人，最後仍造成32人不幸罹難，震驚國人。

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蘇花公路最嚴重的遊覽車事故發生蘇澳鎮，9年前10月21日梅姬颱風與東北季風共伴效應，造成整個蘇澳鎮大淹水，蘇花公路邊坡土石大坍方埋了好幾輛車，共造成26人死亡與失蹤，其中一輛是司機，導遊與19名大陸旅客的創意遊覽車遭落石擊中墜海。這起駭人意外，讓陸客從此往返花蓮改搭火車，不走蘇花公路。

去年普悠瑪列車在蘇澳新馬車站翻覆，造成18人死亡、200多人輕重傷，也是10月21日，兩起舉世關注的重大意外竟發生在同一天，恐怖巧合讓人嚇到發毛；而這次10月1日，蘇澳鎮南方澳跨港大橋突然斷裂，壓垮橋下漁船，造成6名外籍漁工不幸罹難。